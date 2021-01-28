https://ria.ru/20210128/zakharova-1594993169.html
В МИД назвали число арестованных по запросу США россиян за последние годы
В МИД назвали число арестованных по запросу США россиян за последние годы
С 2008 года в третьих странах по запросам США произведены более 50 арестов российских граждан, речь идет о неправомерном экстерриториальном применении... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:51
2021-01-28T16:51
2021-01-28T16:51
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мария захарова
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. С 2008 года в третьих странах по запросам США произведены более 50 арестов российских граждан, речь идет о неправомерном экстерриториальном применении американского законодательства против россиян, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Обращает на себя внимание неприемлемая практика ареста российских граждан в третьих странах по запросам правоохранительных органов США. С 2008 года имели место более 50 таких случаев, фактически речь идет о неправомерном экстерриториальном применении американского законодательства против российских граждан", - сказала Захарова.По ее словам, инциденты задержания российских граждан, связанные с политически мотивированным преследованием, становятся, к сожалению, рутиной работы МИД РФ.
https://ria.ru/20201203/tyurin-1587247049.html
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