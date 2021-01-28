В Кремле прокомментировали задержания после незаконных акций в России
12:17 28.01.2021 (обновлено: 12:18 28.01.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на Страстном бульваре во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о задержаниях после несогласованных акций 23 января, заявил, что правоохранительные органы делают свою работу.
"Мы высказывали свою обеспокоенность до того, как произошли эти события. А сейчас правоохранительные органы выполняют свои функции. Были множественные нарушения законов Российской Федерации, и правоохранительные органы работают", - сказал он журналистам.
"Здесь вопрос не в том, что кажется Кремлю, а вопрос в том, что считают необходимым сделать органы по обеспечению правопорядка и по обеспечению законности", - ответил он на вопрос, считаю ли в Кремле эти действия адекватной реакцией.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. По словам Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.