https://ria.ru/20210128/zaderzhanie-1594927794.html

В Кремле прокомментировали задержания после незаконных акций в России

В Кремле прокомментировали задержания после незаконных акций в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о задержаниях после несогласованных акций 23 января, заявил, что правоохранительные органы делают свою... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:17

2021-01-28T12:17

2021-01-28T12:18

россия

москва

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о задержаниях после несогласованных акций 23 января, заявил, что правоохранительные органы делают свою работу."Мы высказывали свою обеспокоенность до того, как произошли эти события. А сейчас правоохранительные органы выполняют свои функции. Были множественные нарушения законов Российской Федерации, и правоохранительные органы работают", - сказал он журналистам."Здесь вопрос не в том, что кажется Кремлю, а вопрос в том, что считают необходимым сделать органы по обеспечению правопорядка и по обеспечению законности", - ответил он на вопрос, считаю ли в Кремле эти действия адекватной реакцией.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. По словам Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.

https://ria.ru/20210128/prokuratura-1594916006.html

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россия, москва, дмитрий песков, общество