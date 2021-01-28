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В Кремле прокомментировали задержания после незаконных акций в России
В Кремле прокомментировали задержания после незаконных акций в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о задержаниях после несогласованных акций 23 января, заявил, что правоохранительные органы делают свою... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:17
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россия
москва
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о задержаниях после несогласованных акций 23 января, заявил, что правоохранительные органы делают свою работу."Мы высказывали свою обеспокоенность до того, как произошли эти события. А сейчас правоохранительные органы выполняют свои функции. Были множественные нарушения законов Российской Федерации, и правоохранительные органы работают", - сказал он журналистам."Здесь вопрос не в том, что кажется Кремлю, а вопрос в том, что считают необходимым сделать органы по обеспечению правопорядка и по обеспечению законности", - ответил он на вопрос, считаю ли в Кремле эти действия адекватной реакцией.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. По словам Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.
https://ria.ru/20210128/prokuratura-1594916006.html
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россия, москва, дмитрий песков, общество

В Кремле прокомментировали задержания после незаконных акций в России

12:17 28.01.2021 (обновлено: 12:18 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на Страстном бульваре во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Сотрудники правоохранительных органов на Страстном бульваре во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о задержаниях после несогласованных акций 23 января, заявил, что правоохранительные органы делают свою работу.
"Мы высказывали свою обеспокоенность до того, как произошли эти события. А сейчас правоохранительные органы выполняют свои функции. Были множественные нарушения законов Российской Федерации, и правоохранительные органы работают", - сказал он журналистам.
"Здесь вопрос не в том, что кажется Кремлю, а вопрос в том, что считают необходимым сделать органы по обеспечению правопорядка и по обеспечению законности", - ответил он на вопрос, считаю ли в Кремле эти действия адекватной реакцией.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. По словам Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 11:18
Прокуратура Москвы предупредила о последствиях участия в незаконной акции
 
РоссияМоскваДмитрий ПесковОбщество
 
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