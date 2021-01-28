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Участница Pussy Riot сообщила о задержании Алехиной
Участница Pussy Riot сообщила о задержании Алехиной
Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину задержали на 48 часов по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщила другая участница группы... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T01:54
2021-01-28T01:54
pussy riot
мария алехина
надежда толоконникова
происшествия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину задержали на 48 часов по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщила другая участница группы Надежда Толоконникова.Ранее в СМИ появилась информация, что участницы Pussy Riot Людмила Штейн с Алехиной были задержаны после того, как "сбили полицейского в центре Москвы". Адвокат Дмитрий Захватов опроверг эту информацию. По его словам, уголовного дела в отношении них возбуждено не было.Адвокат Михаил Бирюков заявил РИА Новости, что участниц Pussy Riot Алехину и Штейн и режиссера Викторию Кузнецову допрашивают в СК по уголовному делу о насилии в отношении представителя власти.Во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о задержании участника акции 23 января - уроженца Калмыкии, который, будучи за рулем, "в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке совершил наезд на последнего". Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в автомобиле, водитель которого задержан за наезд на полицейского в день проведения несогласованной акции в Москве, находились участницы Pussy Riot.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Полиция задержала трех участниц акции: Алехину, Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил их к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд в октябре того же года изменил Самуцевич наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникова и Алехина были освобождены из колоний в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210126/aktsiya-1594675164.html
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pussy riot, мария алехина, надежда толоконникова, происшествия

Участница Pussy Riot сообщила о задержании Алехиной

01:54 28.01.2021
 
© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкУчастница группы Pussy Riot Мария Алехина
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Олег Золото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину задержали на 48 часов по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщила другая участница группы Надежда Толоконникова.

"По уголовному делу "О нарушении санитарно-эпидемиологических правил" арестованы на 48 часов Маша Алехина, Любовь Соболь, Олег Навальный. Они подозреваемые и могут быть отправлены в СИЗО", - сообщила Толоконникова в Instagram.

Ранее в СМИ появилась информация, что участницы Pussy Riot Людмила Штейн с Алехиной были задержаны после того, как "сбили полицейского в центре Москвы". Адвокат Дмитрий Захватов опроверг эту информацию. По его словам, уголовного дела в отношении них возбуждено не было.
Адвокат Михаил Бирюков заявил РИА Новости, что участниц Pussy Riot Алехину и Штейн и режиссера Викторию Кузнецову допрашивают в СК по уголовному делу о насилии в отношении представителя власти.
Во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о задержании участника акции 23 января - уроженца Калмыкии, который, будучи за рулем, "в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке совершил наезд на последнего". Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в автомобиле, водитель которого задержан за наезд на полицейского в день проведения несогласованной акции в Москве, находились участницы Pussy Riot.
Сотрудница правоохранительных органов на Лубянской площади в Москве, где возможны акции в поддержку Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 17:54
Участницы Pussy Riot были в авто, наехавшем на полицейского на акции
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.
Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Полиция задержала трех участниц акции: Алехину, Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил их к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд в октябре того же года изменил Самуцевич наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникова и Алехина были освобождены из колоний в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина в Мещанском суде Москвы перед началом рассмотрения административного правонарушения. 21 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
24 января, 16:36
Участницу Pussy Riot оштрафовали за призывы к незаконной акции
 
Pussy RiotМария АлехинаНадежда ТолоконниковаПроисшествия
 
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