https://ria.ru/20210128/zaderzhanie-1594884953.html

Участница Pussy Riot сообщила о задержании Алехиной

Участница Pussy Riot сообщила о задержании Алехиной

Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину задержали на 48 часов по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщила другая участница группы... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T01:54

2021-01-28T01:54

2021-01-28T01:54

pussy riot

мария алехина

надежда толоконникова

происшествия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину задержали на 48 часов по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщила другая участница группы Надежда Толоконникова.Ранее в СМИ появилась информация, что участницы Pussy Riot Людмила Штейн с Алехиной были задержаны после того, как "сбили полицейского в центре Москвы". Адвокат Дмитрий Захватов опроверг эту информацию. По его словам, уголовного дела в отношении них возбуждено не было.Адвокат Михаил Бирюков заявил РИА Новости, что участниц Pussy Riot Алехину и Штейн и режиссера Викторию Кузнецову допрашивают в СК по уголовному делу о насилии в отношении представителя власти.Во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о задержании участника акции 23 января - уроженца Калмыкии, который, будучи за рулем, "в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке совершил наезд на последнего". Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в автомобиле, водитель которого задержан за наезд на полицейского в день проведения несогласованной акции в Москве, находились участницы Pussy Riot.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Полиция задержала трех участниц акции: Алехину, Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил их к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд в октябре того же года изменил Самуцевич наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникова и Алехина были освобождены из колоний в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/aktsiya-1594675164.html

https://ria.ru/20210124/shtraf-1594374473.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

pussy riot, мария алехина, надежда толоконникова, происшествия