https://ria.ru/20210128/zabastovki-1594950510.html

В белорусские законы внесут поправки, пресекающие призывы к забастовкам

В белорусские законы внесут поправки, пресекающие призывы к забастовкам

Власти Белоруссии запланировали поправки в законодательство страны, позволяющие пресекать призывы к забастовкам, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T13:55

2021-01-28T13:55

2021-01-28T14:32

протесты в белоруссии

алексей рахманов

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Власти Белоруссии запланировали поправки в законодательство страны, позволяющие пресекать призывы к забастовкам, сообщил Sputnik Беларусь.В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования законодательства. На фоне постэлекторальных протестов в стране он поручил чиновникам определить, чего не хватает в законодательстве страны для пресечения действий, направленных против государства. Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов по окончании совещания сообщил, что в течение первого квартала в законодательство страны будут внесены изменения, связанные с внутриполитической ситуацией в республике."Изменения будут внесены, в частности, в уголовный кодекс и трудовой кодекс - с тем, чтобы пресечь призывы к забастовкам", - говорится в сообщении по итогам совещания. Отмечается, что "ожидается ревизия закона об экстремизме, принятие закона о недопущении героизации нацизма, усиление защиты персональных данных, а также защиты от агрессивных выпадов в адрес судей, правоохранителей, журналистов, других социальных групп".В сообщении приводятся слова Рахманова, что необходимо внести соответствующие изменения в административное, уголовное, уголовно-процессуальное и избирательное законодательство. Он подчеркнул, что планируемые поправки, которые обсуждались на совещании, вызваны такими угрозами и вызовами, как "массовые мероприятия, которые перерастали в неповиновение, сопротивление сотрудникам правоохранительной сферы", в том числе к таким мероприятиям привлекались несовершеннолетние.Согласно сообщению, представитель Совбеза упомянул о возникавших в постэлектроральный период случаях блокирования транспортных коммуникаций, призывах к проведению забастовок в различных предприятиях, учреждениях, повсеместном распространении незарегистрированной символики, сборе и распространении персональных данных о личности, причем не только о государственных служащих, но и других людях, занимающих активную гражданскую позицию. Эти данные передавались и использовались иными людьми для оскорблений и угроз, говорится в сообщении."Конечно, все это недопустимо. В соответствии с концепцией национальной безопасности неэффективность, несовершенство действующего законодательства, его неспособность своевременно и актуально отреагировать на возникающие риски, вызовы и угрозы недопустимо", - сказал Рахманов.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций протеста силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Акции продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении протестов с улиц во дворы.

https://ria.ru/20210126/belorussiya-1594608378.html

https://ria.ru/20201027/zabastovka-1581768185.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей рахманов, александр лукашенко, белоруссия, в мире