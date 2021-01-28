Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210128/zabastovki-1594950510.html
В белорусские законы внесут поправки, пресекающие призывы к забастовкам
В белорусские законы внесут поправки, пресекающие призывы к забастовкам
Власти Белоруссии запланировали поправки в законодательство страны, позволяющие пресекать призывы к забастовкам, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T13:55
2021-01-28T14:32
протесты в белоруссии
алексей рахманов
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587923159_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_dad9631d15549231aad6a1ec1fa66b6d.jpg
МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Власти Белоруссии запланировали поправки в законодательство страны, позволяющие пресекать призывы к забастовкам, сообщил Sputnik Беларусь.В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования законодательства. На фоне постэлекторальных протестов в стране он поручил чиновникам определить, чего не хватает в законодательстве страны для пресечения действий, направленных против государства. Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов по окончании совещания сообщил, что в течение первого квартала в законодательство страны будут внесены изменения, связанные с внутриполитической ситуацией в республике."Изменения будут внесены, в частности, в уголовный кодекс и трудовой кодекс - с тем, чтобы пресечь призывы к забастовкам", - говорится в сообщении по итогам совещания. Отмечается, что "ожидается ревизия закона об экстремизме, принятие закона о недопущении героизации нацизма, усиление защиты персональных данных, а также защиты от агрессивных выпадов в адрес судей, правоохранителей, журналистов, других социальных групп".В сообщении приводятся слова Рахманова, что необходимо внести соответствующие изменения в административное, уголовное, уголовно-процессуальное и избирательное законодательство. Он подчеркнул, что планируемые поправки, которые обсуждались на совещании, вызваны такими угрозами и вызовами, как "массовые мероприятия, которые перерастали в неповиновение, сопротивление сотрудникам правоохранительной сферы", в том числе к таким мероприятиям привлекались несовершеннолетние.Согласно сообщению, представитель Совбеза упомянул о возникавших в постэлектроральный период случаях блокирования транспортных коммуникаций, призывах к проведению забастовок в различных предприятиях, учреждениях, повсеместном распространении незарегистрированной символики, сборе и распространении персональных данных о личности, причем не только о государственных служащих, но и других людях, занимающих активную гражданскую позицию. Эти данные передавались и использовались иными людьми для оскорблений и угроз, говорится в сообщении."Конечно, все это недопустимо. В соответствии с концепцией национальной безопасности неэффективность, несовершенство действующего законодательства, его неспособность своевременно и актуально отреагировать на возникающие риски, вызовы и угрозы недопустимо", - сказал Рахманов.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций протеста силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Акции продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении протестов с улиц во дворы.
https://ria.ru/20210126/belorussiya-1594608378.html
https://ria.ru/20201027/zabastovka-1581768185.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587923159_446:0:3175:2047_1920x0_80_0_0_37990ef7f4e7b342e96e78937c86e247.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей рахманов, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В белорусские законы внесут поправки, пресекающие призывы к забастовкам

13:55 28.01.2021 (обновлено: 14:32 28.01.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Власти Белоруссии запланировали поправки в законодательство страны, позволяющие пресекать призывы к забастовкам, сообщил Sputnik Беларусь.
В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования законодательства. На фоне постэлекторальных протестов в стране он поручил чиновникам определить, чего не хватает в законодательстве страны для пресечения действий, направленных против государства. Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов по окончании совещания сообщил, что в течение первого квартала в законодательство страны будут внесены изменения, связанные с внутриполитической ситуацией в республике.
"Изменения будут внесены, в частности, в уголовный кодекс и трудовой кодекс - с тем, чтобы пресечь призывы к забастовкам", - говорится в сообщении по итогам совещания. Отмечается, что "ожидается ревизия закона об экстремизме, принятие закона о недопущении героизации нацизма, усиление защиты персональных данных, а также защиты от агрессивных выпадов в адрес судей, правоохранителей, журналистов, других социальных групп".
В сообщении приводятся слова Рахманова, что необходимо внести соответствующие изменения в административное, уголовное, уголовно-процессуальное и избирательное законодательство. Он подчеркнул, что планируемые поправки, которые обсуждались на совещании, вызваны такими угрозами и вызовами, как "массовые мероприятия, которые перерастали в неповиновение, сопротивление сотрудникам правоохранительной сферы", в том числе к таким мероприятиям привлекались несовершеннолетние.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 12:15Протесты в Белоруссии
Лукашенко уверен, что Белоруссию будут и дальше "шатать и раскачивать"
Согласно сообщению, представитель Совбеза упомянул о возникавших в постэлектроральный период случаях блокирования транспортных коммуникаций, призывах к проведению забастовок в различных предприятиях, учреждениях, повсеместном распространении незарегистрированной символики, сборе и распространении персональных данных о личности, причем не только о государственных служащих, но и других людях, занимающих активную гражданскую позицию. Эти данные передавались и использовались иными людьми для оскорблений и угроз, говорится в сообщении.
"Конечно, все это недопустимо. В соответствии с концепцией национальной безопасности неэффективность, несовершенство действующего законодательства, его неспособность своевременно и актуально отреагировать на возникающие риски, вызовы и угрозы недопустимо", - сказал Рахманов.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций протеста силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Акции продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении протестов с улиц во дворы.
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 15:08Протесты в Белоруссии
Премьер Белоруссии: план общенациональной забастовки не состоялся
 
Протесты в БелоруссииАлексей РахмановАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17Погибший в Мадриде болгарин в момент взрыва общался с невестой
07:14Экс-работницу прокуратуры в Чите обвиняют в крупной взятке
07:12Киркоров рассказал, кого бы хотел видеть на "Евровидении-2021" от России
07:09Эксперты дали советы начинающим инвесторам
07:02Эксперт: Россия и США не перестанут быть соперниками, продлив ДСНВ-3
06:59В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
06:56Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38Independent: ЕС может блокировать поставки вакцины от COVID-19 в Британию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
Лента новостейМолния