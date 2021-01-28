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В Испании обезвредили группировку, вымогавшую деньги у россиян
В Испании обезвредили группировку, вымогавшую деньги у россиян
Семь человек задержаны в Испании по подозрению в вымогательстве крупных сумм денег у выходцев из России под предлогом прекращения расследований и закрытия... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T14:33
2021-01-28T14:33
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МАДРИД, 28 янв – РИА Новости. Семь человек задержаны в Испании по подозрению в вымогательстве крупных сумм денег у выходцев из России под предлогом прекращения расследований и закрытия уголовных дел, сообщила Национальная полиция.Среди задержанных граждане России, Литвы, Украины, Сербии, Эстонии, Узбекистана, Германии, уточнили РИА Новости источники в полиции. Операция проводилась в Малаге и Мадриде.Члены группировки внимательно изучали биографии своих жертв, в том числе, могут ли против них быть возбуждены дела в России. Сумма шантажа достигала полумиллиона евро, говорится в сообщении правоохранительных органов.Найдя жертву, члены группировки давали понять, что у них есть доступ к полицейским данным и рычаги, чтобы возбудить или закрыть судебные дела в России. "Для того, чтобы избежать возбуждения этих дел или в случае необходимости их закрытия они требовали у своих жертв 500 тысяч евро, выдавая себя за посредников с российскими властями", говорится в сообщении полиции. Кроме того, в некоторых случаях они показывали полицейский отчет, очень похожий на настоящий, на имя испанского судьи, из которого следует, что ведется расследование. За получение копии этого отчета также требовали выкуп в полмиллиона евро.Один член группировки был задержан в момент получения части денег от окружения одной из жертв для "разрешения его уголовных проблем в России".Задержанных обвиняют в вымогательстве, отмывании денег и членстве в преступной организации, все они находятся в предварительном заключении.Полиция сообщает, что подозреваемые "вели богатый образ жизни", жили в "роскошных домах" и имели "дорогие машины", при этом они не занимались никакой предпринимательской деятельностью и не имели работы.В Марбелье, Эстепоне и Михасе (провинция Малага) были проведены обыски. Наложены аресты на банковские счета, изъяты 45 тысяч евро наличными, четыре автомобиля, большое количество драгоценностей, часов и около сотни дорогих сумок (некоторые стоимостью около 20 тысяч евро).
https://ria.ru/20210122/mafiya-1594235384.html
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россия, мадрид (город), испания, украина, в мире

В Испании обезвредили группировку, вымогавшую деньги у россиян

14:33 28.01.2021
 
© Policía NacionalКадр оперативного видео Национальной полиции Испании
Кадр оперативного видео Национальной полиции Испании - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Policía Nacional
Читать ria.ru в
МАДРИД, 28 янв – РИА Новости. Семь человек задержаны в Испании по подозрению в вымогательстве крупных сумм денег у выходцев из России под предлогом прекращения расследований и закрытия уголовных дел, сообщила Национальная полиция.
Среди задержанных граждане России, Литвы, Украины, Сербии, Эстонии, Узбекистана, Германии, уточнили РИА Новости источники в полиции. Операция проводилась в Малаге и Мадриде.
Члены группировки внимательно изучали биографии своих жертв, в том числе, могут ли против них быть возбуждены дела в России. Сумма шантажа достигала полумиллиона евро, говорится в сообщении правоохранительных органов.
Найдя жертву, члены группировки давали понять, что у них есть доступ к полицейским данным и рычаги, чтобы возбудить или закрыть судебные дела в России. "Для того, чтобы избежать возбуждения этих дел или в случае необходимости их закрытия они требовали у своих жертв 500 тысяч евро, выдавая себя за посредников с российскими властями", говорится в сообщении полиции. Кроме того, в некоторых случаях они показывали полицейский отчет, очень похожий на настоящий, на имя испанского судьи, из которого следует, что ведется расследование. За получение копии этого отчета также требовали выкуп в полмиллиона евро.
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Один член группировки был задержан в момент получения части денег от окружения одной из жертв для "разрешения его уголовных проблем в России".
Задержанных обвиняют в вымогательстве, отмывании денег и членстве в преступной организации, все они находятся в предварительном заключении.
Полиция сообщает, что подозреваемые "вели богатый образ жизни", жили в "роскошных домах" и имели "дорогие машины", при этом они не занимались никакой предпринимательской деятельностью и не имели работы.
В Марбелье, Эстепоне и Михасе (провинция Малага) были проведены обыски. Наложены аресты на банковские счета, изъяты 45 тысяч евро наличными, четыре автомобиля, большое количество драгоценностей, часов и около сотни дорогих сумок (некоторые стоимостью около 20 тысяч евро).
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