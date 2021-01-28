https://ria.ru/20210128/voda-1594891910.html

В Роскачестве рассказали об опасности воды из кулеров

В Роскачестве рассказали об опасности воды из кулеров

Вода из кулеров зачастую не соответствует требованиям микробиологической безопасности, говорится в сообщении Роскачества. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T08:13

2021-01-28T08:13

2021-01-28T11:23

россия

роскачество

общество

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Вода из кулеров зачастую не соответствует требованиям микробиологической безопасности, говорится в сообщении Роскачества.Эксперты исследовали воду во вторичных емкостях объемом 19 литров 20 торговых марок российского производства, выявив в шести образцах превышение общего микробного числа (ОМЧ), а еще у семи торговых марок — недостоверность маркировки.ОМЧ означает общее число колоний бактерий в одном миллилитре воды, вырастающих в течение 24 часов при температуре 37 градусов Цельсия либо в течение 72 часов при температуре 22 градуса Цельсия. Исследование показало превышение ОМЧ (с учетом техрегламента ЕАЭС): в одном образце — в 1,5 раза, в пяти образцах — в три раза, а еще в одном — сразу в 15 раз."Превышение норматива ОМЧ возможно из-за нарушений в системе водоподготовки, застоя воды или развития биопленок в распределительных системах производства", — приводятся в сообщении слова начальника отдела испытаний Роскачества Данилы Чернышова. В сообщении также отмечается, что методика на установление ОМЧ при 22 градусах Цельсия пока не аккредитована в Российской Федерации, поэтому сейчас таких "нарушителей" нельзя привлечь к ответственности.Эксперты не выявили превышения нитратов и нитритов, тяжелых металлов, хрома, а также хлора, но к семи товарам возникли замечания по превышению или недостатку тех или иных химических элементов, заявленных в маркировке. "Это дает повод говорить о фальсификации продукции, даже если неверные данные указаны неумышленно", — говорится в сообщении.Роскачество также советует не забывать, что вода в кулере не подвергается кипячению и что из-за большой тары и медленного расхода воды существует риск активного размножения бактерий. Кроме того, кран кулера может не промываться и не дезинфицироваться надлежащим образом, накапливая наиболее опасные бактерии.

https://ria.ru/20210126/produkty-1594662187.html

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россия, роскачество, общество