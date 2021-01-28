https://ria.ru/20210128/vizy-1594828300.html

В Генконсульстве Греции рассказали, часто ли отказывают россиянам в визах

В Генконсульстве Греции рассказали, часто ли отказывают россиянам в визах

Турфирмы обеспокоены возросшим количеством отказов их клиентам в греческих визах, но в Генеральном консульстве этой страны рассказывают, что их число —... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T09:46

2021-01-28T09:46

2021-01-28T09:46

туризм

куда можно лететь

коронавирус covid-19

куда поехать

россия

туризм

туристы

визы

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155598/62/1555986259_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_21f1e595a8bdb303815fd27952584daf.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Турфирмы обеспокоены возросшим количеством отказов их клиентам в греческих визах, но в Генеральном консульстве этой страны рассказывают, что их число — незначительно и они обоснованы, сообщает TourDom.ru."Несмотря на многочисленные последствия пандемии коронавирусной инфекции, в прошлом году Генеральное консульство Греции в Москве продолжало свою работу и помогало российским гражданам по многим вопросам, а также с получением виз, — рассказали в диппредставительстве. — С октября по ноябрь, когда регулярные авиарейсы между Москвой и Афинами еще не были возобновлены, количество отказов незначительно увеличилось (их доля за весь 2020 год не превышает 5,5 процента)".В Генконсульстве уточнили, что эти отказы были полностью обоснованы, как показал анализ, некоторые россияне рассчитывали использовать визу не для въезда в Грецию, а для посещения других стран Шенгена, что запрещено. Там напомнили, что в Евросоюзе введены ограничения на въезд для граждан третьих стран, допускающие лишь неотложные поездки: "По отношению к постоянным жителям Российской Федерации только Греция проявила гибкость, разрешив контролируемый допуск 500 граждан в неделю". Эксперты, со своей стороны, объяснили, что в Греции всегда боролись с нецелевым использованием шенгенской визы одной страны для въезда в другую. "Поэтому и отказывают", – комментирует управляющий директор греческого отделения международного туроператора Димитрис Харитидис. Сейчас Греция до 8 февраля продлила квоту в 500 резидентов России на въезд в страну. Сохраняется требование недельного карантина по месту временного проживания или до конца срока нахождения в стране, если он не превышает семи дней. Кроме того, остаются в силе требования об обязательном наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до вылета. В самом аэропорту прилета пассажиров также могут попросить сдать анализы повторно. За сутки до рейса необходимо заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) и указать в ней свои контактные данные в Греции.

https://ria.ru/20210125/gretsiya-1594457257.html

https://ria.ru/20210108/karantin-1592336192.html

россия

москва

греция

афины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, россия, туризм, туристы, визы, новости - туризм, евросоюз, москва, греция, афины