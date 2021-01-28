https://ria.ru/20210128/varfolomey-1595000051.html

Патриарх Варфоломей сделал прививку от коронавируса

Патриарх Варфоломей сделал прививку от коронавируса

Патриарх Константинопольский Варфоломей в четверг сделал прививку от коронавируса, сообщает блог "Свет Фанара". РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T17:16

2021-01-28T17:16

2021-01-28T17:16

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

варфоломей i (патриарх константинопольский)

стамбул

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АФИНЫ, 28 янв – РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей в четверг сделал прививку от коронавируса, сообщает блог "Свет Фанара".Варфоломей сделал прививку в государственной университетской клинике CAPA Стамбула."По этому случаю патриарх поблагодарил врачей и медицинский персонал клиники и в лице всех их коллег во всем мире за их самопожертвование в борьбе за лечение пациентов и поддержку родственников. Он пожелал, чтобы как можно больше граждан в мире были вакцинированы как можно скорее, чтобы остановить смертельный вирус", - сообщает издание, освещающее деятельность Варфоломея.Варфоломей в начале января заявил в интервью газете "Вима тис Кирьякис", что собирается сделать прививку от коронавируса. "Конечно, я сделаю прививку. Помимо прочего, думаю, этого требует мой возраст. Мне почти 81 год, поэтому я принадлежу к возрастным группам, которым необходимо сделать прививки", - сказал Варфоломей.По его словам, это не только вопрос необходимости или выбора, но и ответственности перед другими людьми.Варфоломей назвал недопустимым для христиан отрицать пандемию. По его словам, "отказ от маски и всех мер предосторожности происходит не просто из-за незнания, а из-за некроза любви внутри них".Он заявил, что наука, когда она открывает благоприятные перспективы для будущего человечества, это дар небес, и вера не пострадает, если мы будем следовать инструкциям экспертов.

https://ria.ru/20210107/sobor-1592229668.html

https://ria.ru/20210114/vaktsinatsiya-1592987898.html

стамбул

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новости - религия и мировоззрение, варфоломей i (патриарх константинопольский), стамбул