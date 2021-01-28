Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210128/varfolomey-1595000051.html
Патриарх Варфоломей сделал прививку от коронавируса
Патриарх Варфоломей сделал прививку от коронавируса
Патриарх Константинопольский Варфоломей в четверг сделал прививку от коронавируса, сообщает блог "Свет Фанара". РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:16
2021-01-28T17:16
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
варфоломей i (патриарх константинопольский)
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156007/74/1560077441_0:146:720:551_1920x0_80_0_0_6b63d81d18c6aee16b0daec0b0ec9b7f.jpg
АФИНЫ, 28 янв – РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей в четверг сделал прививку от коронавируса, сообщает блог "Свет Фанара".Варфоломей сделал прививку в государственной университетской клинике CAPA Стамбула."По этому случаю патриарх поблагодарил врачей и медицинский персонал клиники и в лице всех их коллег во всем мире за их самопожертвование в борьбе за лечение пациентов и поддержку родственников. Он пожелал, чтобы как можно больше граждан в мире были вакцинированы как можно скорее, чтобы остановить смертельный вирус", - сообщает издание, освещающее деятельность Варфоломея.Варфоломей в начале января заявил в интервью газете "Вима тис Кирьякис", что собирается сделать прививку от коронавируса. "Конечно, я сделаю прививку. Помимо прочего, думаю, этого требует мой возраст. Мне почти 81 год, поэтому я принадлежу к возрастным группам, которым необходимо сделать прививки", - сказал Варфоломей.По его словам, это не только вопрос необходимости или выбора, но и ответственности перед другими людьми.Варфоломей назвал недопустимым для христиан отрицать пандемию. По его словам, "отказ от маски и всех мер предосторожности происходит не просто из-за незнания, а из-за некроза любви внутри них".Он заявил, что наука, когда она открывает благоприятные перспективы для будущего человечества, это дар небес, и вера не пострадает, если мы будем следовать инструкциям экспертов.
https://ria.ru/20210107/sobor-1592229668.html
https://ria.ru/20210114/vaktsinatsiya-1592987898.html
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156007/74/1560077441_0:78:720:618_1920x0_80_0_0_08f5eb44253901f4e154f297efe6c75a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, варфоломей i (патриарх константинопольский), стамбул

Патриарх Варфоломей сделал прививку от коронавируса

17:16 28.01.2021
 
© Фото : Ecumenical Patriarchate’s Press ServiceВизит Патриарха Варфоломея на Афон
Визит Патриарха Варфоломея на Афон - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : Ecumenical Patriarchate’s Press Service
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 28 янв – РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей в четверг сделал прививку от коронавируса, сообщает блог "Свет Фанара".
Варфоломей сделал прививку в государственной университетской клинике CAPA Стамбула.
"По этому случаю патриарх поблагодарил врачей и медицинский персонал клиники и в лице всех их коллег во всем мире за их самопожертвование в борьбе за лечение пациентов и поддержку родственников. Он пожелал, чтобы как можно больше граждан в мире были вакцинированы как можно скорее, чтобы остановить смертельный вирус", - сообщает издание, освещающее деятельность Варфоломея.
Собор Святой Софии в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 13:13Религия и мировоззрение
Глава РПЦ назвал ситуацию с Айя-Софией "наказанием Божьим" Варфоломею
Варфоломей в начале января заявил в интервью газете "Вима тис Кирьякис", что собирается сделать прививку от коронавируса. "Конечно, я сделаю прививку. Помимо прочего, думаю, этого требует мой возраст. Мне почти 81 год, поэтому я принадлежу к возрастным группам, которым необходимо сделать прививки", - сказал Варфоломей.
По его словам, это не только вопрос необходимости или выбора, но и ответственности перед другими людьми.
Варфоломей назвал недопустимым для христиан отрицать пандемию. По его словам, "отказ от маски и всех мер предосторожности происходит не просто из-за незнания, а из-за некроза любви внутри них".
Стулья для посетителей в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 11:42Религия и мировоззрение
Синод Элладской церкви сделал заявление в связи с вакцинацией от COVID-19
Он заявил, что наука, когда она открывает благоприятные перспективы для будущего человечества, это дар небес, и вера не пострадает, если мы будем следовать инструкциям экспертов.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Стамбул
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17Погибший в Мадриде болгарин в момент взрыва общался с невестой
07:14Экс-работницу прокуратуры в Чите обвиняют в крупной взятке
07:12Киркоров рассказал, кого бы хотел видеть на "Евровидении-2021" от России
07:09Эксперты дали советы начинающим инвесторам
07:02Эксперт: Россия и США не перестанут быть соперниками, продлив ДСНВ-3
06:59В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
06:56Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38Independent: ЕС может блокировать поставки вакцины от COVID-19 в Британию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
Лента новостейМолния