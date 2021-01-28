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Косачев заявил, что расчеты в долларах наносят вред экономикам стран ЕАЭС
Косачев заявил, что расчеты в долларах наносят вред экономикам стран ЕАЭС
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следует переходить на взаиморасчеты в... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T20:17
2021-01-28T20:17
2021-01-28T20:17
евразийский банк развития
евразийский экономический союз
снг
константин косачев
экономика
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следует переходить на взаиморасчеты в национальной валюте, поскольку операции, проводимые в долларах, наносят ущерб их экономике."Целью создания ЕАЭС было повышение конкурентоспособности экономик стран союза", - сказал парламентарий в четверг на круглом столе, посвященном финансово-экономическому суверенитету ЕАЭС.Сенатор отметил, что взаимные расчеты в долларах и евро приводят к потерям для бизнеса и государственных бюджетов государств, создаются риски из-за волатильности курса валют, реальных или потенциальных санкций. По мнению Косачева, чтобы не подпадать под эти риски, "следовало бы осуществлять взаиморасчеты в национальных валютах, либо придерживаться какой-то одной национальной валюты".Законодатель привел пример, когда для того, чтобы рубль перевести в казахский тенге, российскую валюту надо перевести сначала в доллар, а затем из доллара в тенге. "В этой связи естественно возникает тема создания правовой и технологической основы по обслуживанию финансовых потоков, минуя юрисдикции третьих стран", - полагает он.Он подчеркнул, что в данных целях как базу можно использовать Межгосударственный банк СНГ или Евразийский банк развития. "Создание некоего механизма стабилизации курса валют", - пояснил он.
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евразийский банк развития, евразийский экономический союз, снг, константин косачев, экономика
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев
считает, что странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС
) следует переходить на взаиморасчеты в национальной валюте, поскольку операции, проводимые в долларах, наносят ущерб их экономике.
"Целью создания ЕАЭС было повышение конкурентоспособности экономик стран союза", - сказал парламентарий в четверг на круглом столе, посвященном финансово-экономическому суверенитету ЕАЭС.
Сенатор отметил, что взаимные расчеты в долларах и евро приводят к потерям для бизнеса и государственных бюджетов государств, создаются риски из-за волатильности курса валют, реальных или потенциальных санкций. По мнению Косачева, чтобы не подпадать под эти риски, "следовало бы осуществлять взаиморасчеты в национальных валютах, либо придерживаться какой-то одной национальной валюты".
Законодатель привел пример, когда для того, чтобы рубль перевести в казахский тенге, российскую валюту надо перевести сначала в доллар, а затем из доллара в тенге. "В этой связи естественно возникает тема создания правовой и технологической основы по обслуживанию финансовых потоков, минуя юрисдикции третьих стран", - полагает он.
Для создания собственной финансовой структуры ЕАЭС нужно стабилизировать курс национальных валют и в дальнейшем регулировать соответствующие процессы через отдельные соглашения.
Константин Косачев
глава международного комитета Совфеда
Он подчеркнул, что в данных целях как базу можно использовать Межгосударственный банк СНГ
или Евразийский банк развития
. "Создание некоего механизма стабилизации курса валют", - пояснил он.