https://ria.ru/20210128/valyuta-1595034649.html

Косачев заявил, что расчеты в долларах наносят вред экономикам стран ЕАЭС

Косачев заявил, что расчеты в долларах наносят вред экономикам стран ЕАЭС

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следует переходить на взаиморасчеты в... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T20:17

2021-01-28T20:17

2021-01-28T20:17

евразийский банк развития

евразийский экономический союз

снг

константин косачев

экономика

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следует переходить на взаиморасчеты в национальной валюте, поскольку операции, проводимые в долларах, наносят ущерб их экономике."Целью создания ЕАЭС было повышение конкурентоспособности экономик стран союза", - сказал парламентарий в четверг на круглом столе, посвященном финансово-экономическому суверенитету ЕАЭС.Сенатор отметил, что взаимные расчеты в долларах и евро приводят к потерям для бизнеса и государственных бюджетов государств, создаются риски из-за волатильности курса валют, реальных или потенциальных санкций. По мнению Косачева, чтобы не подпадать под эти риски, "следовало бы осуществлять взаиморасчеты в национальных валютах, либо придерживаться какой-то одной национальной валюты".Законодатель привел пример, когда для того, чтобы рубль перевести в казахский тенге, российскую валюту надо перевести сначала в доллар, а затем из доллара в тенге. "В этой связи естественно возникает тема создания правовой и технологической основы по обслуживанию финансовых потоков, минуя юрисдикции третьих стран", - полагает он.Он подчеркнул, что в данных целях как базу можно использовать Межгосударственный банк СНГ или Евразийский банк развития. "Создание некоего механизма стабилизации курса валют", - пояснил он.

https://ria.ru/20210121/vvoz-1593985159.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/eaes-1593862137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский банк развития, евразийский экономический союз, снг, константин косачев, экономика