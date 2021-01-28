https://ria.ru/20210128/vaktsinatsiya-1595033009.html
Ракова рассказала о вакцинации от CОVID-19 в московских домах престарелых
Ракова рассказала о вакцинации от CОVID-19 в московских домах престарелых
От коронавируса в московских домах престарелых уже привиты от коронавируса 92% постояльцев, у которых нет противопоказаний для вакцинации, сообщила в четверг... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T20:03
2021-01-28T20:03
2021-01-28T20:03
распространение коронавируса
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. От коронавируса в московских домах престарелых уже привиты от коронавируса 92% постояльцев, у которых нет противопоказаний для вакцинации, сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Как только было принято решение о вакцинации пожилых людей, в первые числа января мы сразу же начали выездную вакцинацию в 33 домах престарелых города Москвы. И на сегодняшний день отвакцинировали их первым компонентом и вчера приступили к вакцинации вторым компонентом, до конца недели эту вакцинацию закончим. Всего привито более 9 тысяч человек, это 92% от всех проживающих в таких домах, которым разрешена вакцинация", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".По её словам, более 330 человек из привитых - старше 90 лет, 9 человек - старше 100 лет. Самому пожилому - 104 года."Мы детально динамически следим за их здоровьем и видим, что на сегодняшний день каких-либо значимых поствакцинальных осложнений нет. У 170 человек из 9 тысяч незначительно поднялась температура", - добавила она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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