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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/vaktsinatsiya-1594998795.html
Голикова объяснила, почему корректируется график вакцинации
Голикова объяснила, почему корректируется график вакцинации
График вакцинации корректируется исходя из форм выпуска и появления новых вакцин, в РФ работают 3098 пунктов вакцинации от коронавируса, сообщила вице-премьер... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:09
2021-01-28T17:09
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вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. График вакцинации корректируется исходя из форм выпуска и появления новых вакцин, в РФ работают 3098 пунктов вакцинации от коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."График, который мы сейчас для себя сделали, он корректируется, и корректируем мы его не только исходя из объемов производства, но и исходя из форм выпуска продукта, а также появления новых продуктов на рынке. Я упомянула уже вакцину "КовиВак" центра Чумакова", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.По ее словам, запись на вакцинацию организована на портале госуслуг, сейчас она работает в тестовом режиме, но с 31 января будет запушена в полном объеме.Вице-премьер отметила, что ежедневно число прививочных пунктов меняется, оно увеличивается. "Сейчас уже 3098 пунктов вакцинации, и за последние сутки их количество возросло на 122, потому что мы увеличиваем объемы поставок вакцины в регионы страны", - сказала Голикова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова объяснила, почему корректируется график вакцинации

17:09 28.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. График вакцинации корректируется исходя из форм выпуска и появления новых вакцин, в РФ работают 3098 пунктов вакцинации от коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"График, который мы сейчас для себя сделали, он корректируется, и корректируем мы его не только исходя из объемов производства, но и исходя из форм выпуска продукта, а также появления новых продуктов на рынке. Я упомянула уже вакцину "КовиВак" центра Чумакова", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.
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По ее словам, запись на вакцинацию организована на портале госуслуг, сейчас она работает в тестовом режиме, но с 31 января будет запушена в полном объеме.
Вице-премьер отметила, что ежедневно число прививочных пунктов меняется, оно увеличивается. "Сейчас уже 3098 пунктов вакцинации, и за последние сутки их количество возросло на 122, потому что мы увеличиваем объемы поставок вакцины в регионы страны", - сказала Голикова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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