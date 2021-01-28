https://ria.ru/20210128/vaktsinatsiya-1594998795.html

Голикова объяснила, почему корректируется график вакцинации

Голикова объяснила, почему корректируется график вакцинации

График вакцинации корректируется исходя из форм выпуска и появления новых вакцин, в РФ работают 3098 пунктов вакцинации от коронавируса, сообщила вице-премьер... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T17:09

2021-01-28T17:09

2021-01-28T17:09

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. График вакцинации корректируется исходя из форм выпуска и появления новых вакцин, в РФ работают 3098 пунктов вакцинации от коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."График, который мы сейчас для себя сделали, он корректируется, и корректируем мы его не только исходя из объемов производства, но и исходя из форм выпуска продукта, а также появления новых продуктов на рынке. Я упомянула уже вакцину "КовиВак" центра Чумакова", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.По ее словам, запись на вакцинацию организована на портале госуслуг, сейчас она работает в тестовом режиме, но с 31 января будет запушена в полном объеме.Вице-премьер отметила, что ежедневно число прививочных пунктов меняется, оно увеличивается. "Сейчас уже 3098 пунктов вакцинации, и за последние сутки их количество возросло на 122, потому что мы увеличиваем объемы поставок вакцины в регионы страны", - сказала Голикова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210128/vaktsina-1594919295.html

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2021

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