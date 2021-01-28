https://ria.ru/20210128/vaktsinatsiya-1594967890.html
Голикова: недопустимо, чтобы вакцинация воспринималась как принудительная
Голикова: недопустимо, чтобы вакцинация воспринималась как принудительная
Недопустимо, чтобы граждане России воспринимали вакцинацию от коронавируса как принудительный процесс, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:14
2021-01-28T15:14
2021-01-28T15:36
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Недопустимо, чтобы граждане России воспринимали вакцинацию от коронавируса как принудительный процесс, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс - это на сегодняшний день недопустимо", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова