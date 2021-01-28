https://ria.ru/20210128/vaktsinatsiya-1594967890.html

Голикова: недопустимо, чтобы вакцинация воспринималась как принудительная

Голикова: недопустимо, чтобы вакцинация воспринималась как принудительная

Недопустимо, чтобы граждане России воспринимали вакцинацию от коронавируса как принудительный процесс, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:14

2021-01-28T15:14

2021-01-28T15:36

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Недопустимо, чтобы граждане России воспринимали вакцинацию от коронавируса как принудительный процесс, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс - это на сегодняшний день недопустимо", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова