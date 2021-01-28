https://ria.ru/20210128/vaktsinatsiya-1594966801.html

Голикова рассказала о мониторинге процесса вакцинации

Голикова рассказала о мониторинге процесса вакцинации

В России ведется мониторинг всего процесса вакцинации, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:09

2021-01-28T15:09

2021-01-28T15:09

вакцинация россиян от covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В России ведется мониторинг всего процесса вакцинации, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Вакцинация нам нужна для того, чтобы прервать распространение новой коронавирусной инфекции и добиться меньшего количества заболевших и, естественно, более положительных показателей по демографическим показателям населения", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Согласно законодательству, напомнила вице-премьер, вакцинация является бесплатной и добровольной."Мы, конечно же, понимаем, что отдельные недоработки при такой масштабной и срочной работе могут быть. Поэтому организовали работу таким образом, чтобы мониторировать весь процесс: от производства вакцины до расчета потребностей, до получения прививки гражданами и реагирования граждан на ту организацию процесса, которая сегодня идет в стране. Мы отслеживаем каждый этап, видим данные по каждому региону практически в режиме реального времени", - добавила Голикова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, общество