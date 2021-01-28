https://ria.ru/20210128/vaktsinatsiya-1594966801.html
Голикова рассказала о мониторинге процесса вакцинации
Голикова рассказала о мониторинге процесса вакцинации
В России ведется мониторинг всего процесса вакцинации, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:09
2021-01-28T15:09
2021-01-28T15:09
вакцинация россиян от covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594640878_0:274:3153:2048_1920x0_80_0_0_35878bd997667ba74690b91148a5ee47.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В России ведется мониторинг всего процесса вакцинации, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Вакцинация нам нужна для того, чтобы прервать распространение новой коронавирусной инфекции и добиться меньшего количества заболевших и, естественно, более положительных показателей по демографическим показателям населения", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Согласно законодательству, напомнила вице-премьер, вакцинация является бесплатной и добровольной."Мы, конечно же, понимаем, что отдельные недоработки при такой масштабной и срочной работе могут быть. Поэтому организовали работу таким образом, чтобы мониторировать весь процесс: от производства вакцины до расчета потребностей, до получения прививки гражданами и реагирования граждан на ту организацию процесса, которая сегодня идет в стране. Мы отслеживаем каждый этап, видим данные по каждому региону практически в режиме реального времени", - добавила Голикова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594640878_744:714:2523:2048_1920x0_80_0_0_c3452f78c17a721ac86bb93f82bfdbaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, общество