https://ria.ru/20210128/vaktsinatsiya-1594963613.html

Путин оценил ситуацию с производством препаратов для вакцинации

Путин оценил ситуацию с производством препаратов для вакцинации

Производство вакцин от коронавируса работает с опережением графика по количеству выпущенных препаратов, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:55

2021-01-28T14:55

2021-01-28T15:07

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Производство вакцин от коронавируса работает с опережением графика по количеству выпущенных препаратов, сообщил президент РФ Владимир Путин."У нас массовая вакцинация стартовала 18 января этого года, планы здесь большие. Знаю, мне министр Мантуров (глава Минпромторга - ред.) докладывал о том, что промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов", - сказал президент, открывая совещание с кабмином."Но планы, как я сказал, большие. Мы в эту кампанию прививочную, связанную с гриппом, почти 70 миллионов человек привили. Мне (глава Роспотребнадзора Анна) Попова докладывала вчера - 68 миллионов. Примерно на такие же показатели должны выйти по вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией", - отметил Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество