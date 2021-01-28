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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210128/vaktsinatsiya-1594906649.html
В Китае было введено около 23 миллионов доз вакцины против COVID-19
В Китае было введено около 23 миллионов доз вакцины против COVID-19
В Китае по состоянию на 26 января этого года было введено в общей сложности 22 миллиона 770 тысяч доз вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19,... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T10:31
2021-01-28T10:31
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
китай
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МОСКВА, 28 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае по состоянию на 26 января этого года было введено в общей сложности 22 миллиона 770 тысяч доз вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в среду заместитель главы Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Цзэн Исинь на пресс-конференции в рамках совместного механизма Госсовета КНР в области профилактики и контроля COVID-19.По словам Цзэн Исиня, органы здравоохранения усиливают управление вакцинацией и используют информационную систему планирования для отслеживания каждой дозы.Медработники на пунктах вакцинации также должны внимательно проводить работу по мониторингу неблагоприятных реакций и докладывать о них в соответствии с установленными процедурами.Что касается борьбы с эпидемией в сельских районах, Цзэн Исинь подчеркнул, что необходимо укреплять подготовку медработников на низовом уровне, особенно сельских врачей, чтобы они смогли своевременно выявлять вызывающие подозрение симптомы, давать правильные рекомендации и принимать надлежащие меры.
https://ria.ru/20210128/kitay-1594905872.html
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коронавирус covid-19, китай

В Китае было введено около 23 миллионов доз вакцины против COVID-19

10:31 28.01.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине
Медицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 28 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае по состоянию на 26 января этого года было введено в общей сложности 22 миллиона 770 тысяч доз вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в среду заместитель главы Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Цзэн Исинь на пресс-конференции в рамках совместного механизма Госсовета КНР в области профилактики и контроля COVID-19.
По словам Цзэн Исиня, органы здравоохранения усиливают управление вакцинацией и используют информационную систему планирования для отслеживания каждой дозы.
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Медработники на пунктах вакцинации также должны внимательно проводить работу по мониторингу неблагоприятных реакций и докладывать о них в соответствии с установленными процедурами.
Что касается борьбы с эпидемией в сельских районах, Цзэн Исинь подчеркнул, что необходимо укреплять подготовку медработников на низовом уровне, особенно сельских врачей, чтобы они смогли своевременно выявлять вызывающие подозрение симптомы, давать правильные рекомендации и принимать надлежащие меры.
 
Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19Китай
 
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