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https://ria.ru/20210128/vaktsinatsiya-1594900466.html
Клиника "Хадасса Москва" запустит бесплатную вакцинацию "Спутником V"
Клиника "Хадасса Москва" запустит бесплатную вакцинацию "Спутником V"
Израильская клиника "Хадасса Москва" в Сколково, прекратившая переговоры с Pfizer, запускает бесплатную прививочную кампанию от COVID-19 "Спутником V" с 1... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T09:44
2021-01-28T09:44
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Израильская клиника "Хадасса Москва" в Сколково, прекратившая переговоры с Pfizer, запускает бесплатную прививочную кампанию от COVID-19 "Спутником V" с 1 февраля, сообщили РИА Новости в медцентре.Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила "Эху Москвы", что в израильской клинике "Хадасса" в Москве можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке. Позднее Росздравнадзор заявил, что применение вакцин от COVID-19, не зарегистрированных в РФ, запрещено, в том числе и на территории Международного медицинского кластера в Сколково. В клинике затем заявили, что прекратили переговоры с Pfizer о поставке вакцины в московский филиал, а предложат пациентам вакцинироваться "Спутником V"."Израильская клиника "Хадасса", первый участник Международного медицинского кластера, с 1 февраля начинает бесплатную вакцинацию против коронавирусной инфекции. Обратившиеся в клинику смогут получить две дозы вакцины, необходимые для выработки антител, и "ковидный паспорт", - говорится в сообщении.Вакцинация "Спутником V" проводится бесплатно, но перед прививкой необходимо будет оплатить прием врача, добавляется в релизе. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), госдума рф, сколково, москва, общество

Клиника "Хадасса Москва" запустит бесплатную вакцинацию "Спутником V"

09:44 28.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивУпаковки вакцины "Спутник-V"
Упаковки вакцины Спутник-V - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Израильская клиника "Хадасса Москва" в Сколково, прекратившая переговоры с Pfizer, запускает бесплатную прививочную кампанию от COVID-19 "Спутником V" с 1 февраля, сообщили РИА Новости в медцентре.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила "Эху Москвы", что в израильской клинике "Хадасса" в Москве можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке. Позднее Росздравнадзор заявил, что применение вакцин от COVID-19, не зарегистрированных в РФ, запрещено, в том числе и на территории Международного медицинского кластера в Сколково. В клинике затем заявили, что прекратили переговоры с Pfizer о поставке вакцины в московский филиал, а предложат пациентам вакцинироваться "Спутником V".
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"Израильская клиника "Хадасса", первый участник Международного медицинского кластера, с 1 февраля начинает бесплатную вакцинацию против коронавирусной инфекции. Обратившиеся в клинику смогут получить две дозы вакцины, необходимые для выработки антител, и "ковидный паспорт", - говорится в сообщении.
Вакцинация "Спутником V" проводится бесплатно, но перед прививкой необходимо будет оплатить прием врача, добавляется в релизе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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