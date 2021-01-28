https://ria.ru/20210128/vaktsinatsiya-1594900466.html
Клиника "Хадасса Москва" запустит бесплатную вакцинацию "Спутником V"
Клиника "Хадасса Москва" запустит бесплатную вакцинацию "Спутником V"
Израильская клиника "Хадасса Москва" в Сколково, прекратившая переговоры с Pfizer, запускает бесплатную прививочную кампанию от COVID-19 "Спутником V" с 1... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T09:44
2021-01-28T09:44
2021-01-28T09:44
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Израильская клиника "Хадасса Москва" в Сколково, прекратившая переговоры с Pfizer, запускает бесплатную прививочную кампанию от COVID-19 "Спутником V" с 1 февраля, сообщили РИА Новости в медцентре.Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила "Эху Москвы", что в израильской клинике "Хадасса" в Москве можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке. Позднее Росздравнадзор заявил, что применение вакцин от COVID-19, не зарегистрированных в РФ, запрещено, в том числе и на территории Международного медицинского кластера в Сколково. В клинике затем заявили, что прекратили переговоры с Pfizer о поставке вакцины в московский филиал, а предложат пациентам вакцинироваться "Спутником V"."Израильская клиника "Хадасса", первый участник Международного медицинского кластера, с 1 февраля начинает бесплатную вакцинацию против коронавирусной инфекции. Обратившиеся в клинику смогут получить две дозы вакцины, необходимые для выработки антител, и "ковидный паспорт", - говорится в сообщении.Вакцинация "Спутником V" проводится бесплатно, но перед прививкой необходимо будет оплатить прием врача, добавляется в релизе. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587376356.html
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