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Пенсионеров будут вакцинировать в клубах "Активное долголетие"
Пенсионеров будут вакцинировать в клубах "Активное долголетие"
Вакцинироваться от коронавируса можно будет в клубах "Активное долголетие" в Московской области. В них обычно пожилые люди занимаются хобби, общаются друг с... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T21:16
2021-01-28T21:16
2021-01-28T21:16
новости подмосковья
светлана стригункова
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Вакцинироваться от коронавируса можно будет в клубах "Активное долголетие" в Московской области. В них обычно пожилые люди занимаются хобби, общаются друг с другом и просто отдыхают. Теперь там будут делать еще и прививки. Об этом сообщает телеканал "360".С 22 января в Подмосковье возобновились все занятия на открытом воздухе. Продолжили работу и творческие группы в помещениях, но пока только в 29 городских округах. В частности, рукодельницы Звенигорода вернулись в здание клуба."Сюда приходят люди, у них уже есть на руках справки. Справка о том, что они сделали прививку или что у них уже есть антитела — уже переболели. Все равно масочный режим — обязательное условие. Мы все сидим в масках. Почти все у нас даже в очках, тоже хороший способ защиты", — рассказала одна из участниц клуба "Активное долголетие".Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников клуба. Он добавил, что пенсионеры просят организовать пункты вакцинации непосредственно в зданиях клубов.Поэтому вскоре пожилым людям больше не нужно будет идти в поликлинику, чтобы сделать прививку. Медики уже выезжают в клубы."На этой неделе в Королеве будет вакцинация именно в клубах "Активного долголетия", и, конечно, распространим эту практику на всю область", — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.Всего в Подмосковье работают 55 клубов "Активное долголетие". После снятия ограничительных мер занятия проходят очно и онлайн. За время пандемии мероприятия в сети "посетили" более 100 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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светлана стригункова , андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Вакцинироваться от коронавируса можно будет в клубах "Активное долголетие" в Московской области. В них обычно пожилые люди занимаются хобби, общаются друг с другом и просто отдыхают. Теперь там будут делать еще и прививки. Об этом сообщает телеканал "360
".
С 22 января в Подмосковье возобновились все занятия на открытом воздухе. Продолжили работу и творческие группы в помещениях, но пока только в 29 городских округах. В частности, рукодельницы Звенигорода вернулись в здание клуба.
"Сюда приходят люди, у них уже есть на руках справки. Справка о том, что они сделали прививку или что у них уже есть антитела — уже переболели. Все равно масочный режим — обязательное условие. Мы все сидим в масках. Почти все у нас даже в очках, тоже хороший способ защиты", — рассказала одна из участниц клуба "Активное долголетие".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников клуба. Он добавил, что пенсионеры просят организовать пункты вакцинации непосредственно в зданиях клубов.
"Спасибо всем людям, которые организуют процессы. Видим, что все великолепно организовано. По поводу вакцинации в зонах „Активного долголетия“ — можем направить медсестру, и тем, кто хочет привиться, это может быть удобно. Если такой запрос есть, надо реализовать", — сказал губернатор.
Поэтому вскоре пожилым людям больше не нужно будет идти в поликлинику, чтобы сделать прививку. Медики уже выезжают в клубы.
"На этой неделе в Королеве будет вакцинация именно в клубах "Активного долголетия", и, конечно, распространим эту практику на всю область", — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Всего в Подмосковье работают 55 клубов "Активное долголетие". После снятия ограничительных мер занятия проходят очно и онлайн. За время пандемии мероприятия в сети "посетили" более 100 тысяч человек.