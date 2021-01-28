https://ria.ru/20210128/vaktsina-1595041124.html

Пенсионеров будут вакцинировать в клубах "Активное долголетие"

Пенсионеров будут вакцинировать в клубах "Активное долголетие"

Вакцинироваться от коронавируса можно будет в клубах "Активное долголетие" в Московской области. В них обычно пожилые люди занимаются хобби, общаются друг с... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T21:16

2021-01-28T21:16

2021-01-28T21:16

новости подмосковья

светлана стригункова

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Вакцинироваться от коронавируса можно будет в клубах "Активное долголетие" в Московской области. В них обычно пожилые люди занимаются хобби, общаются друг с другом и просто отдыхают. Теперь там будут делать еще и прививки. Об этом сообщает телеканал "360".С 22 января в Подмосковье возобновились все занятия на открытом воздухе. Продолжили работу и творческие группы в помещениях, но пока только в 29 городских округах. В частности, рукодельницы Звенигорода вернулись в здание клуба."Сюда приходят люди, у них уже есть на руках справки. Справка о том, что они сделали прививку или что у них уже есть антитела — уже переболели. Все равно масочный режим — обязательное условие. Мы все сидим в масках. Почти все у нас даже в очках, тоже хороший способ защиты", — рассказала одна из участниц клуба "Активное долголетие".Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников клуба. Он добавил, что пенсионеры просят организовать пункты вакцинации непосредственно в зданиях клубов.Поэтому вскоре пожилым людям больше не нужно будет идти в поликлинику, чтобы сделать прививку. Медики уже выезжают в клубы."На этой неделе в Королеве будет вакцинация именно в клубах "Активного долголетия", и, конечно, распространим эту практику на всю область", — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.Всего в Подмосковье работают 55 клубов "Активное долголетие". После снятия ограничительных мер занятия проходят очно и онлайн. За время пандемии мероприятия в сети "посетили" более 100 тысяч человек.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , андрей воробьев, московская область (подмосковье)