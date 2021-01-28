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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/vaktsina-1594995418.html
Лавров обсудил с главой МИД Алжира поставки вакцины "Спутник V"
Лавров обсудил с главой МИД Алжира поставки вакцины "Спутник V"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре с главой МИД Алжира Сабри Букадумом поставки российской вакцины против коронавируса... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:09
2021-01-28T17:09
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сабри букадум
коронавирусы
сергей лавров
совет безопасности оон
алжир (республика)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре с главой МИД Алжира Сабри Букадумом поставки российской вакцины против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств обсудили наиболее актуальные вопросы развития многопланового двустороннего взаимодействия. Особое внимание было уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российской вакцины "Спутник V" в Алжир", - говорится в сообщении.Кроме того, министры обсудили ситуацию в Западной Сахаре и Ливии."При обмене мнениями о ситуации в Западной Сахаре подтверждена принципиальная позиция в пользу урегулирования этого застарелого конфликта на общепризнанной международно-правовой базе. Министры высказались за скоординированные усилия мирового сообщества в интересах содействия продвижению межливийского диалога с участием всех влиятельных политических сил страны на основе положений резолюции 2510 СБ ООН", - говорится в сообщении.Ранее алжирские власти заявили, что ожидают в январе порядка 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".Алжир 10 декабря 2020 года стал первой африканской страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса "Спутник V".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сабри букадум, коронавирусы, сергей лавров, совет безопасности оон, алжир (республика), ливия, в мире

Лавров обсудил с главой МИД Алжира поставки вакцины "Спутник V"

17:09 28.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУпаковки вакцины "Спутник-V"
Упаковки вакцины Спутник-V - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре с главой МИД Алжира Сабри Букадумом поставки российской вакцины против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили наиболее актуальные вопросы развития многопланового двустороннего взаимодействия. Особое внимание было уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российской вакцины "Спутник V" в Алжир", - говорится в сообщении.
Кроме того, министры обсудили ситуацию в Западной Сахаре и Ливии.
"При обмене мнениями о ситуации в Западной Сахаре подтверждена принципиальная позиция в пользу урегулирования этого застарелого конфликта на общепризнанной международно-правовой базе. Министры высказались за скоординированные усилия мирового сообщества в интересах содействия продвижению межливийского диалога с участием всех влиятельных политических сил страны на основе положений резолюции 2510 СБ ООН", - говорится в сообщении.
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Ранее алжирские власти заявили, что ожидают в январе порядка 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Алжир 10 декабря 2020 года стал первой африканской страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса "Спутник V".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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