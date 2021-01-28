https://ria.ru/20210128/vaktsina-1594995418.html

Лавров обсудил с главой МИД Алжира поставки вакцины "Спутник V"

Лавров обсудил с главой МИД Алжира поставки вакцины "Спутник V"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре с главой МИД Алжира Сабри Букадумом поставки российской вакцины против коронавируса... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T17:09

2021-01-28T17:09

2021-01-28T17:09

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сабри букадум

коронавирусы

сергей лавров

совет безопасности оон

алжир (республика)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре с главой МИД Алжира Сабри Букадумом поставки российской вакцины против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств обсудили наиболее актуальные вопросы развития многопланового двустороннего взаимодействия. Особое внимание было уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российской вакцины "Спутник V" в Алжир", - говорится в сообщении.Кроме того, министры обсудили ситуацию в Западной Сахаре и Ливии."При обмене мнениями о ситуации в Западной Сахаре подтверждена принципиальная позиция в пользу урегулирования этого застарелого конфликта на общепризнанной международно-правовой базе. Министры высказались за скоординированные усилия мирового сообщества в интересах содействия продвижению межливийского диалога с участием всех влиятельных политических сил страны на основе положений резолюции 2510 СБ ООН", - говорится в сообщении.Ранее алжирские власти заявили, что ожидают в январе порядка 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".Алжир 10 декабря 2020 года стал первой африканской страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса "Спутник V".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593473643.html

алжир (республика)

ливия

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