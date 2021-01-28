Фракция Порошенко требует законодательно запретить закупку "Спутника V"
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Фракция экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины требует запретить на законодательном уровне закупку российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "Спутник V", заявила депутат фракции Ирина Геращенко.
Ранее парламент Украины на заседании принял в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить кабмину право регистрировать вакцины от коронавируса (COVID-19) до завершения клинических исследований. Такое решение поддержали 318 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.
"Мы требуем законодательно запретить закупку вакцины страны-агрессора, тем более она не прошла испытаний и не поддержана ВОЗ. Будем подавать такие правки ко второму чтению. Но, какой бы не приняла закон Верховная рада, шансы на быструю и широкую вакцинацию украинцев остаются призрачными", - написала она в Facebook.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса. Министр также называл вакцину "Спутник V" "гибридным оружием" России против Украины.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
В середине декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский сказал, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. В январе харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.