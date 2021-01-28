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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/vaktsina-1594966036.html
Слуцкий рассказал об интересе к российским вакцинам в кулуарах ПАСЕ
Слуцкий рассказал об интересе к российским вакцинам в кулуарах ПАСЕ
Интерес к российским вакцинам от коронавируса у парламентариев ПАСЕ есть, многие в кулуарах ассамблеи интересовались ими и возможностью привиться, рассказал... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:06
2021-01-28T15:06
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
леонид слуцкий
здоровье - общество
совет европы
парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Интерес к российским вакцинам от коронавируса у парламентариев ПАСЕ есть, многие в кулуарах ассамблеи интересовались ими и возможностью привиться, рассказал глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий.Глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой также отметил, что покупка вакцин - не тема ПАСЕ, но все знают о российских вакцинах, все задают вопросы по этому поводу."Я буду очень рад, если на взаимной основе Россия сертифицирует европейские вакцины, европейцы сертифицируют наши вакцины, как только их будет много. Сейчас, мне кажется, для нас важнее вакцинирование тех, кто готов это сделать на территории РФ, мы должны, прежде всего, думать о наших гражданах", - добавил Толстой.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, леонид слуцкий, здоровье - общество, совет европы, парламентская ассамблея совета европы

Слуцкий рассказал об интересе к российским вакцинам в кулуарах ПАСЕ

15:06 28.01.2021
 
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Интерес к российским вакцинам от коронавируса у парламентариев ПАСЕ есть, многие в кулуарах ассамблеи интересовались ими и возможностью привиться, рассказал глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий.

"Что касается COVID, конечно, десятки коллег в кулуарах, подчеркиваю - именно в кулуарах ассамблеи, поскольку в мандат Совета Европы эти вопросы не входят, спрашивают, многие хотят привиться российскими вакцинами, многие испытывают доверие к нашим вакцинам", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".

Глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой также отметил, что покупка вакцин - не тема ПАСЕ, но все знают о российских вакцинах, все задают вопросы по этому поводу.
"Я буду очень рад, если на взаимной основе Россия сертифицирует европейские вакцины, европейцы сертифицируют наши вакцины, как только их будет много. Сейчас, мне кажется, для нас важнее вакцинирование тех, кто готов это сделать на территории РФ, мы должны, прежде всего, думать о наших гражданах", - добавил Толстой.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Леонид СлуцкийЗдоровье - ОбществоСовет ЕвропыПарламентская ассамблея Совета Европы
 
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