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Слуцкий рассказал об интересе к российским вакцинам в кулуарах ПАСЕ
Слуцкий рассказал об интересе к российским вакцинам в кулуарах ПАСЕ
Интерес к российским вакцинам от коронавируса у парламентариев ПАСЕ есть, многие в кулуарах ассамблеи интересовались ими и возможностью привиться, рассказал... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:06
2021-01-28T15:06
2021-01-28T15:06
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
леонид слуцкий
здоровье - общество
совет европы
парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Интерес к российским вакцинам от коронавируса у парламентариев ПАСЕ есть, многие в кулуарах ассамблеи интересовались ими и возможностью привиться, рассказал глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий.Глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой также отметил, что покупка вакцин - не тема ПАСЕ, но все знают о российских вакцинах, все задают вопросы по этому поводу."Я буду очень рад, если на взаимной основе Россия сертифицирует европейские вакцины, европейцы сертифицируют наши вакцины, как только их будет много. Сейчас, мне кажется, для нас важнее вакцинирование тех, кто готов это сделать на территории РФ, мы должны, прежде всего, думать о наших гражданах", - добавил Толстой.
РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, леонид слуцкий, здоровье - общество, совет европы, парламентская ассамблея совета европы