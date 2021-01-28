https://ria.ru/20210128/vaktsina-1594964658.html

Голикова назвала сроки регистрации вакцины Центра Чумакова

Голикова назвала сроки регистрации вакцины Центра Чумакова

Регистрация вакцины центра Чумакова от COVID-19 ожидается в середине февраля, первый выпуск - в конце марта, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:59

2021-01-28T14:59

2021-01-28T15:22

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Регистрация вакцины центра Чумакова от COVID-19 ожидается в середине февраля, первый выпуск - в конце марта, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Президент РФ Владимир Путин проводит в четверг совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Во время совещания Голикова рассказала о ситуации с вакцинами от коронавируса в России."Чуть подробнее о том, в какой точке мы сегодня находимся. Как вы знаете, на сегодня уже налажен масштабный выпуск вакцины "Спутник V", начато производство вакцины "ЭпиВакКорона", масштабирование которой будет достигнуто к концу февраля 2021 года", - сообщила Голикова."Направлена на регистрацию в министерство здравоохранения вакцина "Ковивак" центра Чумакова, и мы ожидаем регистрацию в середине февраля и первый выпуск вакцины "Ковивак" в конце марта 2021 года", - добавила она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html

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