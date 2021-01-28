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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/vaktsina-1594964658.html
Голикова назвала сроки регистрации вакцины Центра Чумакова
Голикова назвала сроки регистрации вакцины Центра Чумакова
Регистрация вакцины центра Чумакова от COVID-19 ожидается в середине февраля, первый выпуск - в конце марта, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T14:59
2021-01-28T15:22
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татьяна голикова
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Регистрация вакцины центра Чумакова от COVID-19 ожидается в середине февраля, первый выпуск - в конце марта, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Президент РФ Владимир Путин проводит в четверг совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Во время совещания Голикова рассказала о ситуации с вакцинами от коронавируса в России."Чуть подробнее о том, в какой точке мы сегодня находимся. Как вы знаете, на сегодня уже налажен масштабный выпуск вакцины "Спутник V", начато производство вакцины "ЭпиВакКорона", масштабирование которой будет достигнуто к концу февраля 2021 года", - сообщила Голикова."Направлена на регистрацию в министерство здравоохранения вакцина "Ковивак" центра Чумакова, и мы ожидаем регистрацию в середине февраля и первый выпуск вакцины "Ковивак" в конце марта 2021 года", - добавила она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, общество

Голикова назвала сроки регистрации вакцины Центра Чумакова

14:59 28.01.2021 (обновлено: 15:22 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Регистрация вакцины центра Чумакова от COVID-19 ожидается в середине февраля, первый выпуск - в конце марта, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент РФ Владимир Путин проводит в четверг совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Во время совещания Голикова рассказала о ситуации с вакцинами от коронавируса в России.
Медицинская сестра держит в руках вакцину Гам-Ковид-Вак в процедурном кабинете поликлиники Москвы - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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Разработка вакцин против COVID-19 в России и мире
"Чуть подробнее о том, в какой точке мы сегодня находимся. Как вы знаете, на сегодня уже налажен масштабный выпуск вакцины "Спутник V", начато производство вакцины "ЭпиВакКорона", масштабирование которой будет достигнуто к концу февраля 2021 года", - сообщила Голикова.
"Направлена на регистрацию в министерство здравоохранения вакцина "Ковивак" центра Чумакова, и мы ожидаем регистрацию в середине февраля и первый выпуск вакцины "Ковивак" в конце марта 2021 года", - добавила она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыТатьяна ГоликоваОбщество
 
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