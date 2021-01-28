https://ria.ru/20210128/vaktsina-1594961521.html

В Совфеде оценили шансы на признание вакцины "Спутник V" в мире

В Совфеде оценили шансы на признание вакцины "Спутник V" в мире

Замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко высоко оценивает шансы на признание в мире российской вакцины от коронавируса... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:42

2021-01-28T14:42

2021-01-28T15:16

распространение коронавируса

татьяна кусайко

мелита вуйнович

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594638023_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4da01079cdeaef7e927a92fa187c5198.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко высоко оценивает шансы на признание в мире российской вакцины от коронавируса "Спутник V"."Есть поддержка Всемирной организации здравоохранения, в январе поданы соответствующие документы, и должны быть начаты все процедуры (по сертификации)", - сказала Кусайко в ходе брифинга в четверг.Сенатор считает, что существуют "высокие шансы, что наша вакцина будет признана во всем мире".Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом. Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.В ноябре 2020 года представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что производители вакцины от коронавируса "Спутник V" подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ.Как отметили в пресс-службе сенатора, в октябре 2020 года РФПИ подал во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявку на ускоренную регистрацию и преквалификацию вакцины от коронавируса. После завершения процедуры препарат включат в перечень, который используется международными закупочными организациями. К процедуре предподачи российской заявки ВОЗ должна была приступить 22 января, добавили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-01-28T14:42 true PT3M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна кусайко, мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество