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Туризм
https://ria.ru/20210128/vaktsina-1594949102.html
Эксперт рассказал, как сертификаты вакцинации повлияют на туризм
Эксперт рассказал, как сертификаты вакцинации повлияют на туризм
Если Евросоюз в ближайшее время решит сделать сертификаты о вакцинации от коронавируса обязательным условием для выдачи шенгенских виз, то это осложнит жизнь... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:59
2021-01-28T16:59
новости - туризм
туризм
коронавирус covid-19
туризм
визы
евросоюз
греция
словакия
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БРЮССЕЛЬ, 28 янв — РИА Новости. Если Евросоюз в ближайшее время решит сделать сертификаты о вакцинации от коронавируса обязательным условием для выдачи шенгенских виз, то это осложнит жизнь путешественникам и еще больше ударит по туротрасли, сказал РИА Новости эксперт независимого европейского информационного ресурса по вопросам Шенгена Гранит Садику."Если ЕС решит сделать сертификаты о вакцинации обязательными для прибывающих путешественников из третьих стран, он сделает их необходимыми и для подачи заявок на Шенген. То есть каждый должен будет вакцинироваться, чтобы подать заявку для получения визы", — пояснил собеседник агентства.При этом большая часть мира привьет граждан не ранее следующего года, поэтому "данное требование может серьезно осложнить процесс для многих", полагает эксперт.Он пояснил, что индустрия путешествий уже понесла огромные убытки из-за отсутствия путешественников. "Были потеряны миллионы рабочих мест, исчезли семь тысяч авиамаршрутов, не заработаны миллионы евро, особенно в странах, ВВП которых во многом зависит от туризма, таких как Греция и Италия. Чем меньше будет выдаваться шенгенов, тем меньше будет гостей. А это означает, что отрасль в течение длительного времени не сможет восстановиться до докризисного уровня", — считает Садику.ЕС еще предстоит решить, сможет ли отрицательный результат ПЦР-теста заменить сертификаты вакцинации, если проситель визы получил укол несертифицированным в союзе препаратом.Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен по итогам виртуального саммита ЕС, посвященного борьбе с коронавирусом, сообщила, что страны-члены "с осторожностью" относятся к вопросу о введении сертификатов о вакцинации даже для использования внутри Евросоюза. Фон дер Ляйен также заявляла, что государствам ЕС следует рассмотреть возможность замены сертификата отрицательным ПЦР-тестом, чтобы не ущемлять права тех, кто не привился от коронавируса.В то же время, представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что пока ЕС только рассматривает разные варианты сертификатов и обсуждает их применение.Туризм покрывает около десяти процентов ВВП Евросоюза. В этой отрасли заняты около 12 процентов работающих людей. При этом разброс долей индустрии гостеприимства в ВВП отдельных стран достаточно велик — от 2,6 процента в Словакии до 20,6 процентов в Греции.
https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html
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новости - туризм, коронавирус covid-19, туризм, визы, евросоюз, греция, словакия

Эксперт рассказал, как сертификаты вакцинации повлияют на туризм

16:59 28.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушке делают прививку от коронавируса в "Геликон-опере" в Москве
Девушке делают прививку от коронавируса в Геликон-опере в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БРЮССЕЛЬ, 28 янв — РИА Новости. Если Евросоюз в ближайшее время решит сделать сертификаты о вакцинации от коронавируса обязательным условием для выдачи шенгенских виз, то это осложнит жизнь путешественникам и еще больше ударит по туротрасли, сказал РИА Новости эксперт независимого европейского информационного ресурса по вопросам Шенгена Гранит Садику.
"Если ЕС решит сделать сертификаты о вакцинации обязательными для прибывающих путешественников из третьих стран, он сделает их необходимыми и для подачи заявок на Шенген. То есть каждый должен будет вакцинироваться, чтобы подать заявку для получения визы", — пояснил собеседник агентства.
При этом большая часть мира привьет граждан не ранее следующего года, поэтому "данное требование может серьезно осложнить процесс для многих", полагает эксперт.
Он пояснил, что индустрия путешествий уже понесла огромные убытки из-за отсутствия путешественников. "Были потеряны миллионы рабочих мест, исчезли семь тысяч авиамаршрутов, не заработаны миллионы евро, особенно в странах, ВВП которых во многом зависит от туризма, таких как Греция и Италия. Чем меньше будет выдаваться шенгенов, тем меньше будет гостей. А это означает, что отрасль в течение длительного времени не сможет восстановиться до докризисного уровня", — считает Садику.
ЕС еще предстоит решить, сможет ли отрицательный результат ПЦР-теста заменить сертификаты вакцинации, если проситель визы получил укол несертифицированным в союзе препаратом.
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Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен по итогам виртуального саммита ЕС, посвященного борьбе с коронавирусом, сообщила, что страны-члены "с осторожностью" относятся к вопросу о введении сертификатов о вакцинации даже для использования внутри Евросоюза. Фон дер Ляйен также заявляла, что государствам ЕС следует рассмотреть возможность замены сертификата отрицательным ПЦР-тестом, чтобы не ущемлять права тех, кто не привился от коронавируса.
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В то же время, представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что пока ЕС только рассматривает разные варианты сертификатов и обсуждает их применение.
Туризм покрывает около десяти процентов ВВП Евросоюза. В этой отрасли заняты около 12 процентов работающих людей. При этом разброс долей индустрии гостеприимства в ВВП отдельных стран достаточно велик — от 2,6 процента в Словакии до 20,6 процентов в Греции.
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