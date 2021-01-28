https://ria.ru/20210128/vaktsina-1594897991.html

В Псковскую область поступила новая партия вакцины от COVID-19

В Псковскую область поступила новая партия вакцины от COVID-19

Еще 5400 доз вакцины против коронавируса поступило в Псковскую область, что позволит расширить сеть прививочных пунктов, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T09:28

2021-01-28T09:28

2021-01-28T09:28

вакцинация россиян от covid-19

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здоровье - общество

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великие луки

псков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Еще 5400 доз вакцины против коронавируса поступило в Псковскую область, что позволит расширить сеть прививочных пунктов, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."В Псковскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса – 5400 доз. Распределят её следующим образом: по 1 тысяче получат Псков и Великие Луки, по 200 доз – 17 межрайонных больниц и филиалов… Сейчас проходит регистрация препаратов, в течение нескольких дней они будут последовательно доставляться в пункты вакцинации", - написал он в своем Instagram.По словам Ведерникова, это позволит запустить вакцинацию в Гдовском, Дновском, Дедовичском, Локнянском, Новоржевском, Пыталовском, Палкинском, Пушкиногорском, Струго-Красненском, Печорском районах и дополнительно – в Идрице.Псковский губернатор сообщил также, что замедление динамики распространения COVID-19 в регионе по сравнению с декабрем и началом 2021 года позволило смягчить ряд ограничительных мер. Так, в частности, с 30 января в ночные часы с 23.00 до 06.00 мск разрешена работа общепита на территориях АЗС, также разрешено обслуживание навынос без посещения гражданами помещений общепита.При этом основные ограничения, включая режим обязательной самоизоляции для жителей Псковской области старше 65 лет, продлеваются до 9 февраля."Существенно смягчать действующий комплекс мер пока рано – нужна ещё неделя, чтобы в полной мере оценить ситуацию после новогодних праздников. 3 февраля обсудим эти решения в рамках регионального оперштаба", - заключил Ведерников.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

псковская область

великие луки

псков

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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