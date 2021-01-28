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Суд в Киеве отменил постановление о новом украинском правописании
Суд в Киеве отменил постановление о новом украинском правописании
Окружной административный суд Киева отменил постановление кабмина Украины о новом правописании, сообщил адвокат Александр Ильченко. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T18:35
2021-01-28T18:35
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КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Окружной административный суд Киева отменил постановление кабмина Украины о новом правописании, сообщил адвокат Александр Ильченко.Правительство Украины 22 мая 2019 года утвердило новую редакцию украинского правописания, которая начала применяться 3 июня 2019 года. Ее неоднократно оспаривали в судах."Только что Окружной административный суд города Киева удовлетворил наш иск и отменил постановление КМУ о так называемом "новом правописании", - написал он на своей странице в Facebook.По словам Ильченко, основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку подобное просто не является его компетенцией. "Также при рассмотрении выяснилось, что "языковая комиссия" имела существенные споры и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно было утверждено правительством. То есть в наше правописание вносились изменения, фактически, на коленях", - отметил правозащитник.Решение вступает в силу после его апелляционного пересмотра, если КМУ подаст апелляцию.По его словам, иск был направлен на защиту украинского языка от его искажения в пользу региональных диалектов.
https://ria.ru/20210125/ukraina-1594414287.html
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киев, украина, в мире

Суд в Киеве отменил постановление о новом украинском правописании

18:35 28.01.2021
 
© Fotolia / LevЗимний Киев
Зимний Киев - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Fotolia / Lev
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КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Окружной административный суд Киева отменил постановление кабмина Украины о новом правописании, сообщил адвокат Александр Ильченко.
Правительство Украины 22 мая 2019 года утвердило новую редакцию украинского правописания, которая начала применяться 3 июня 2019 года. Ее неоднократно оспаривали в судах.
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"Только что Окружной административный суд города Киева удовлетворил наш иск и отменил постановление КМУ о так называемом "новом правописании", - написал он на своей странице в Facebook.
По словам Ильченко, основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку подобное просто не является его компетенцией. "Также при рассмотрении выяснилось, что "языковая комиссия" имела существенные споры и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно было утверждено правительством. То есть в наше правописание вносились изменения, фактически, на коленях", - отметил правозащитник.
Решение вступает в силу после его апелляционного пересмотра, если КМУ подаст апелляцию.
По его словам, иск был направлен на защиту украинского языка от его искажения в пользу региональных диалектов.
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