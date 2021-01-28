https://ria.ru/20210128/tskad-1594927378.html

Воробьев рассказал о дальнейшем развитии ЦКАД

Воробьев рассказал о дальнейшем развитии ЦКАД

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что следующей задачей развития Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) будет создание... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:15

2021-01-28T12:15

2021-01-28T12:15

новости подмосковья

андрей воробьев

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что следующей задачей развития Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) будет создание безсветофорного движения."В июле сдаем последние 25 километров (ЦКАД – ред.). Следующей задачей будет сделать так, чтобы ЦКАД был без сфетофоров, а также создать съезды. Мы уже получили поддержку президента и федерального правительства", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Протяженность трассы составит более 330 километров, она пройдет в основном по территории Подмосковья и частично новой Москвы, примерно в 50 километрах от МКАД параллельно трассе А-107 ("Малой бетонке") .

https://ria.ru/20210127/uchastki-1594777487.html

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2021

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андрей воробьев