https://ria.ru/20210128/tskad-1594927378.html
Воробьев рассказал о дальнейшем развитии ЦКАД
Воробьев рассказал о дальнейшем развитии ЦКАД
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что следующей задачей развития Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) будет создание... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:15
2021-01-28T12:15
2021-01-28T12:15
новости подмосковья
андрей воробьев
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что следующей задачей развития Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) будет создание безсветофорного движения."В июле сдаем последние 25 километров (ЦКАД – ред.). Следующей задачей будет сделать так, чтобы ЦКАД был без сфетофоров, а также создать съезды. Мы уже получили поддержку президента и федерального правительства", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Протяженность трассы составит более 330 километров, она пройдет в основном по территории Подмосковья и частично новой Москвы, примерно в 50 километрах от МКАД параллельно трассе А-107 ("Малой бетонке") .
https://ria.ru/20210127/uchastki-1594777487.html
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андрей воробьев
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости
. Губернатор Московской области Андрей Воробьев
сообщил, что следующей задачей развития Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) будет создание безсветофорного движения.
"В июле сдаем последние 25 километров (ЦКАД – ред.). Следующей задачей будет сделать так, чтобы ЦКАД был без сфетофоров, а также создать съезды. Мы уже получили поддержку президента и федерального правительства", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".
Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Протяженность трассы составит более 330 километров, она пройдет в основном по территории Подмосковья и частично новой Москвы, примерно в 50 километрах от МКАД параллельно трассе А-107 ("Малой бетонке") .