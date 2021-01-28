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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210128/tskad-1594927378.html
Воробьев рассказал о дальнейшем развитии ЦКАД
Воробьев рассказал о дальнейшем развитии ЦКАД
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что следующей задачей развития Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) будет создание... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:15
2021-01-28T12:15
новости подмосковья
андрей воробьев
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что следующей задачей развития Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) будет создание безсветофорного движения."В июле сдаем последние 25 километров (ЦКАД – ред.). Следующей задачей будет сделать так, чтобы ЦКАД был без сфетофоров, а также создать съезды. Мы уже получили поддержку президента и федерального правительства", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Протяженность трассы составит более 330 километров, она пройдет в основном по территории Подмосковья и частично новой Москвы, примерно в 50 километрах от МКАД параллельно трассе А-107 ("Малой бетонке") .
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андрей воробьев

Воробьев рассказал о дальнейшем развитии ЦКАД

12:15 28.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтроительство Центральной кольцевой автодороги
Строительство Центральной кольцевой автодороги - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что следующей задачей развития Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) будет создание безсветофорного движения.
"В июле сдаем последние 25 километров (ЦКАД – ред.). Следующей задачей будет сделать так, чтобы ЦКАД был без сфетофоров, а также создать съезды. Мы уже получили поддержку президента и федерального правительства", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".
Дачные участки в Московской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 13:30Новости Подмосковья
Свыше 36 тысяч земельных участков проверят в Подмосковье
Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Протяженность трассы составит более 330 километров, она пройдет в основном по территории Подмосковья и частично новой Москвы, примерно в 50 километрах от МКАД параллельно трассе А-107 ("Малой бетонке") .
 
Новости ПодмосковьяАндрей Воробьев
 
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