Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210128/troyka-1595039940.html
Карту "Тройка" подключат ко всем маршрутам Подмосковья с 1 февраля
Карту "Тройка" подключат ко всем маршрутам Подмосковья с 1 февраля
Картой "Тройка", предназначенной для проезда в общественном транспорте столицы, с 1 февраля можно будет пользоваться и в Московской области. Об этом губернатору РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T21:03
2021-01-28T21:04
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595034809_0:119:3082:1853_1920x0_80_0_0_61343debd1761c714f9a6cafcbb30bf1.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Картой "Тройка", предназначенной для проезда в общественном транспорте столицы, с 1 февраля можно будет пользоваться и в Московской области. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в эфире телеканала "360" рассказала замминистра транспорта Московской области Анна Кротова."Карта “Тройка” на маршрутках Московской области протестирована в городе Королев. 500 человек участвовали в тестировании: они получили “Тройку” и ездили на автобусах Королева. Все работает корректно. Деньги списываются, попадают нашим перевозчикам", – отметила она.Подмосковье готово подключить "Тройку" ко всем городским маршрутам региона, то есть в 53 городских округах. Это 1100 автобусов и 300 маршрутов. Воспользоваться обновленной "Тройкой" можно будет не только на наземном транспорте, но и в метро, на МЦК и МЦД, на автобусах и электробусах Москвы.В будущем карта будет использоваться для пригородного сообщения. Однако для этого понадобятся дополнительные настройки оборудования, отметила Кротова.Это совместная программа с мэрией столицы, добавил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жители московского региона устали пользоваться разными картами. Поэтому власти услышали их жалобы и справедливые замечания, добавил глава региона."Мы, как и обещали коллеги, работали. Все это требует расщепления платежей. Есть масса нюансов, не должно быть сбоев. Тебе комфортно, у тебя единая карта, ты вооружен, и голова твоя свободна от мыслей о том, где и как заплатить. Все это уходит в прошлое", — подчеркнул Воробьев.По его словам, задача руководства — сделать эту услугу максимально удобной.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595034809_385:0:3082:2023_1920x0_80_0_0_07dfb2043b8f94725e7a93fb564662ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Карту "Тройка" подключат ко всем маршрутам Подмосковья с 1 февраля

21:03 28.01.2021 (обновлено: 21:04 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваКарта "Тройка" и деньги в руке пассажира
Карта Тройка и деньги в руке пассажира - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв РИА Новости. Картой "Тройка", предназначенной для проезда в общественном транспорте столицы, с 1 февраля можно будет пользоваться и в Московской области. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в эфире телеканала "360" рассказала замминистра транспорта Московской области Анна Кротова.
"Карта “Тройка” на маршрутках Московской области протестирована в городе Королев. 500 человек участвовали в тестировании: они получили “Тройку” и ездили на автобусах Королева. Все работает корректно. Деньги списываются, попадают нашим перевозчикам", – отметила она.
Подмосковье готово подключить "Тройку" ко всем городским маршрутам региона, то есть в 53 городских округах. Это 1100 автобусов и 300 маршрутов. Воспользоваться обновленной "Тройкой" можно будет не только на наземном транспорте, но и в метро, на МЦК и МЦД, на автобусах и электробусах Москвы.
В будущем карта будет использоваться для пригородного сообщения. Однако для этого понадобятся дополнительные настройки оборудования, отметила Кротова.

"Можно пользоваться на всех автобусах картой, и сегодня на наших автобусах работает карта “Стрелка”. Единая объединенная карта, когда уже “Тройка” сольется со “Стрелкой”, будет у нас к сентябрю", — рассказала Кротова.

Это совместная программа с мэрией столицы, добавил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жители московского региона устали пользоваться разными картами. Поэтому власти услышали их жалобы и справедливые замечания, добавил глава региона.
"Мы, как и обещали коллеги, работали. Все это требует расщепления платежей. Есть масса нюансов, не должно быть сбоев. Тебе комфортно, у тебя единая карта, ты вооружен, и голова твоя свободна от мыслей о том, где и как заплатить. Все это уходит в прошлое", — подчеркнул Воробьев.
По его словам, задача руководства — сделать эту услугу максимально удобной.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14Экс-работницу прокуратуры в Чите обвиняют в крупной взятке
07:12Киркоров рассказал, кого бы хотел видеть на "Евровидении-2021" от России
07:09Эксперты дали советы начинающим инвесторам
07:02Эксперт: Россия и США не перестанут быть соперниками, продлив ДСНВ-3
06:59В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
06:56Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38Independent: ЕС может блокировать поставки вакцины от COVID-19 в Британию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
Лента новостейМолния