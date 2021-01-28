https://ria.ru/20210128/troyka-1595039940.html

Карту "Тройка" подключат ко всем маршрутам Подмосковья с 1 февраля

Карту "Тройка" подключат ко всем маршрутам Подмосковья с 1 февраля

Картой "Тройка", предназначенной для проезда в общественном транспорте столицы, с 1 февраля можно будет пользоваться и в Московской области. Об этом губернатору РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T21:03

2021-01-28T21:03

2021-01-28T21:04

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Картой "Тройка", предназначенной для проезда в общественном транспорте столицы, с 1 февраля можно будет пользоваться и в Московской области. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в эфире телеканала "360" рассказала замминистра транспорта Московской области Анна Кротова."Карта “Тройка” на маршрутках Московской области протестирована в городе Королев. 500 человек участвовали в тестировании: они получили “Тройку” и ездили на автобусах Королева. Все работает корректно. Деньги списываются, попадают нашим перевозчикам", – отметила она.Подмосковье готово подключить "Тройку" ко всем городским маршрутам региона, то есть в 53 городских округах. Это 1100 автобусов и 300 маршрутов. Воспользоваться обновленной "Тройкой" можно будет не только на наземном транспорте, но и в метро, на МЦК и МЦД, на автобусах и электробусах Москвы.В будущем карта будет использоваться для пригородного сообщения. Однако для этого понадобятся дополнительные настройки оборудования, отметила Кротова.Это совместная программа с мэрией столицы, добавил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жители московского региона устали пользоваться разными картами. Поэтому власти услышали их жалобы и справедливые замечания, добавил глава региона."Мы, как и обещали коллеги, работали. Все это требует расщепления платежей. Есть масса нюансов, не должно быть сбоев. Тебе комфортно, у тебя единая карта, ты вооружен, и голова твоя свободна от мыслей о том, где и как заплатить. Все это уходит в прошлое", — подчеркнул Воробьев.По его словам, задача руководства — сделать эту услугу максимально удобной.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)