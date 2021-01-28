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В ливанском Триполи демонстранты забросали камнями военных
В ливанском Триполи демонстранты забросали камнями военных
Демонстранты забросали камнями группу военных, оказавшихся в толпе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T22:08
2021-01-28T22:08
2021-01-28T22:24
триполи
в мире
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ТРИПОЛИ (Ливан), 28 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Демонстранты забросали камнями группу военных, оказавшихся в толпе, передает корреспондент РИА Новости.Группа военных оказалась в окружении демонстрантов на площади Нур в Триполи. Из толпы в армейцев начали лететь камни, несмотря на то, что другая группа граждан призывала прекратить провокации.Армейское подразделение было вынуждено отойти за периметр площади, где наблюдается скопление демонстрантов.Беспорядки в Триполи вспыхнули в понедельник. Люди вышли на улицы с требованиями улучшить условия жизни, опасаясь голода. Участники демонстраций обвиняют власти в бездействии и выступают против продленного карантина из-за коронавируса.
триполи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Беспорядки в Триполи: полиция пустила в ход слезоточивый газ
Беспорядки в ливанском Триполи продолжаются четвертый день подряд. Участники акции подожгли въездные ворота мэрии. К месту продолжают прибывать демонстранты. Полиция отвечает интенсивно слезоточивым газом.
2021-01-28T22:08
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PT1M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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триполи, в мире
ТРИПОЛИ (Ливан), 28 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Демонстранты забросали камнями группу военных, оказавшихся в толпе, передает корреспондент РИА Новости.
Группа военных оказалась в окружении демонстрантов на площади Нур в Триполи
. Из толпы в армейцев начали лететь камни, несмотря на то, что другая группа граждан призывала прекратить провокации.
Армейское подразделение было вынуждено отойти за периметр площади, где наблюдается скопление демонстрантов.
Беспорядки в Триполи вспыхнули в понедельник. Люди вышли на улицы с требованиями улучшить условия жизни, опасаясь голода. Участники демонстраций обвиняют власти в бездействии и выступают против продленного карантина из-за коронавируса.