https://ria.ru/20210128/tripoli-1595045331.html

В ливанском Триполи демонстранты забросали камнями военных

В ливанском Триполи демонстранты забросали камнями военных

Демонстранты забросали камнями группу военных, оказавшихся в толпе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T22:08

2021-01-28T22:08

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триполи

в мире

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ТРИПОЛИ (Ливан), 28 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Демонстранты забросали камнями группу военных, оказавшихся в толпе, передает корреспондент РИА Новости.Группа военных оказалась в окружении демонстрантов на площади Нур в Триполи. Из толпы в армейцев начали лететь камни, несмотря на то, что другая группа граждан призывала прекратить провокации.Армейское подразделение было вынуждено отойти за периметр площади, где наблюдается скопление демонстрантов.Беспорядки в Триполи вспыхнули в понедельник. Люди вышли на улицы с требованиями улучшить условия жизни, опасаясь голода. Участники демонстраций обвиняют власти в бездействии и выступают против продленного карантина из-за коронавируса.

триполи

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2021

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Беспорядки в Триполи: полиция пустила в ход слезоточивый газ Беспорядки в ливанском Триполи продолжаются четвертый день подряд. Участники акции подожгли въездные ворота мэрии. К месту продолжают прибывать демонстранты. Полиция отвечает интенсивно слезоточивым газом. 2021-01-28T22:08 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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триполи, в мире