Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/transport-1594970530.html
Московские власти заявили об отсутствии COVID-19 в городском транспорте
Московские власти заявили об отсутствии COVID-19 в городском транспорте
Лаборатории 16 раз проверяли московский транспорт на наличие коронавируса на поручнях и других поверхностях, с которыми соприкасаются пассажиры, но ни разу не... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:22
2021-01-28T15:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
максим ликсутов
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594592638_0:349:3021:2048_1920x0_80_0_0_fed514576eb1b9fd33f1a6e89f48b39b.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Лаборатории 16 раз проверяли московский транспорт на наличие коронавируса на поручнях и других поверхностях, с которыми соприкасаются пассажиры, но ни разу не было найдено ни одного источника вируса, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Почти 16 раз специальные лаборатории проверяли инфраструктуру метро, и за все эти проверки ни разу ни на поручнях, ни в каких-то других зонах, где проходят пассажиры, не было найдено ни одного источника вируса. Это говорит о том, что мы достаточно эффективно свой транспорт убираем", - сообщил Ликсутов на вебинаре "Стратегическое развитие транспорта в эпоху COVID".Заммэра также отметил, что в Москве сохраняется обязательное требование по ношению масок и перчаток в транспорте и других общественных местах. Кроме того, в московском транспорте почти в десять раз был увеличен объем уборки, как в вагонах метро и МЦД, так и в наземном городском транспорте.Ликсутов отметил, что за время пандемии объем пассажирских перевозок в городе снизился на 40%, но при этом объем транспортной работы не уменьшался."Метрополитен, наземный городской транспорт работают в полном объеме, невзирая на сокращение пассажирского потока. В первую очередь это было сделано для того, чтобы обеспечить соцдистанцию", - пояснил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594888569.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594592638_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0b2141fb02d5d13b580ded178b64ede9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, максим ликсутов , москва, общество

Московские власти заявили об отсутствии COVID-19 в городском транспорте

15:22 28.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры на эскалаторе станции метро "Парк Культуры" московского метрополитена
Пассажиры на эскалаторе станции метро Парк Культуры московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Лаборатории 16 раз проверяли московский транспорт на наличие коронавируса на поручнях и других поверхностях, с которыми соприкасаются пассажиры, но ни разу не было найдено ни одного источника вируса, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Почти 16 раз специальные лаборатории проверяли инфраструктуру метро, и за все эти проверки ни разу ни на поручнях, ни в каких-то других зонах, где проходят пассажиры, не было найдено ни одного источника вируса. Это говорит о том, что мы достаточно эффективно свой транспорт убираем", - сообщил Ликсутов на вебинаре "Стратегическое развитие транспорта в эпоху COVID".
Масочный режим в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 06:05Распространение коронавируса
Эксперты назвали сроки полного снятия ограничений по COVID-19 в Москве
Заммэра также отметил, что в Москве сохраняется обязательное требование по ношению масок и перчаток в транспорте и других общественных местах. Кроме того, в московском транспорте почти в десять раз был увеличен объем уборки, как в вагонах метро и МЦД, так и в наземном городском транспорте.
Ликсутов отметил, что за время пандемии объем пассажирских перевозок в городе снизился на 40%, но при этом объем транспортной работы не уменьшался.
"Метрополитен, наземный городской транспорт работают в полном объеме, невзирая на сокращение пассажирского потока. В первую очередь это было сделано для того, чтобы обеспечить соцдистанцию", - пояснил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМаксим ЛиксутовМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14Экс-работницу прокуратуры в Чите обвиняют в крупной взятке
07:12Киркоров рассказал, кого бы хотел видеть на "Евровидении-2021" от России
07:09Эксперты дали советы начинающим инвесторам
07:02Эксперт: Россия и США не перестанут быть соперниками, продлив ДСНВ-3
06:59В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
06:56Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38Independent: ЕС может блокировать поставки вакцины от COVID-19 в Британию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
Лента новостейМолния