https://ria.ru/20210128/transport-1594970530.html

Московские власти заявили об отсутствии COVID-19 в городском транспорте

Московские власти заявили об отсутствии COVID-19 в городском транспорте

Лаборатории 16 раз проверяли московский транспорт на наличие коронавируса на поручнях и других поверхностях, с которыми соприкасаются пассажиры, но ни разу не... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:22

2021-01-28T15:22

2021-01-28T15:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

максим ликсутов

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594592638_0:349:3021:2048_1920x0_80_0_0_fed514576eb1b9fd33f1a6e89f48b39b.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Лаборатории 16 раз проверяли московский транспорт на наличие коронавируса на поручнях и других поверхностях, с которыми соприкасаются пассажиры, но ни разу не было найдено ни одного источника вируса, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Почти 16 раз специальные лаборатории проверяли инфраструктуру метро, и за все эти проверки ни разу ни на поручнях, ни в каких-то других зонах, где проходят пассажиры, не было найдено ни одного источника вируса. Это говорит о том, что мы достаточно эффективно свой транспорт убираем", - сообщил Ликсутов на вебинаре "Стратегическое развитие транспорта в эпоху COVID".Заммэра также отметил, что в Москве сохраняется обязательное требование по ношению масок и перчаток в транспорте и других общественных местах. Кроме того, в московском транспорте почти в десять раз был увеличен объем уборки, как в вагонах метро и МЦД, так и в наземном городском транспорте.Ликсутов отметил, что за время пандемии объем пассажирских перевозок в городе снизился на 40%, но при этом объем транспортной работы не уменьшался."Метрополитен, наземный городской транспорт работают в полном объеме, невзирая на сокращение пассажирского потока. В первую очередь это было сделано для того, чтобы обеспечить соцдистанцию", - пояснил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594888569.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, максим ликсутов , москва, общество