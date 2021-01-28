https://ria.ru/20210128/transport-1594970530.html
Московские власти заявили об отсутствии COVID-19 в городском транспорте
Московские власти заявили об отсутствии COVID-19 в городском транспорте
Лаборатории 16 раз проверяли московский транспорт на наличие коронавируса на поручнях и других поверхностях, с которыми соприкасаются пассажиры, но ни разу не... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:22
2021-01-28T15:22
2021-01-28T15:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
максим ликсутов
москва
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Лаборатории 16 раз проверяли московский транспорт на наличие коронавируса на поручнях и других поверхностях, с которыми соприкасаются пассажиры, но ни разу не было найдено ни одного источника вируса, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Почти 16 раз специальные лаборатории проверяли инфраструктуру метро, и за все эти проверки ни разу ни на поручнях, ни в каких-то других зонах, где проходят пассажиры, не было найдено ни одного источника вируса. Это говорит о том, что мы достаточно эффективно свой транспорт убираем", - сообщил Ликсутов на вебинаре "Стратегическое развитие транспорта в эпоху COVID".Заммэра также отметил, что в Москве сохраняется обязательное требование по ношению масок и перчаток в транспорте и других общественных местах. Кроме того, в московском транспорте почти в десять раз был увеличен объем уборки, как в вагонах метро и МЦД, так и в наземном городском транспорте.Ликсутов отметил, что за время пандемии объем пассажирских перевозок в городе снизился на 40%, но при этом объем транспортной работы не уменьшался."Метрополитен, наземный городской транспорт работают в полном объеме, невзирая на сокращение пассажирского потока. В первую очередь это было сделано для того, чтобы обеспечить соцдистанцию", - пояснил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, максим ликсутов , москва, общество
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Лаборатории 16 раз проверяли московский транспорт на наличие коронавируса
на поручнях и других поверхностях, с которыми соприкасаются пассажиры, но ни разу не было найдено ни одного источника вируса, сообщил заммэра Москвы
по вопросам транспорта Максим Ликсутов
.
"Почти 16 раз специальные лаборатории проверяли инфраструктуру метро, и за все эти проверки ни разу ни на поручнях, ни в каких-то других зонах, где проходят пассажиры, не было найдено ни одного источника вируса. Это говорит о том, что мы достаточно эффективно свой транспорт убираем", - сообщил Ликсутов на вебинаре "Стратегическое развитие транспорта в эпоху COVID".
Заммэра также отметил, что в Москве сохраняется обязательное требование по ношению масок и перчаток в транспорте и других общественных местах. Кроме того, в московском транспорте почти в десять раз был увеличен объем уборки, как в вагонах метро и МЦД, так и в наземном городском транспорте.
Ликсутов отметил, что за время пандемии объем пассажирских перевозок в городе снизился на 40%, но при этом объем транспортной работы не уменьшался.
"Метрополитен, наземный городской транспорт работают в полном объеме, невзирая на сокращение пассажирского потока. В первую очередь это было сделано для того, чтобы обеспечить соцдистанцию", - пояснил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.