https://ria.ru/20210128/tovarooborot-1595007142.html

Товарооборот КНР и РФ третий год подряд преодолевает отметку в $100 млрд

Товарооборот КНР и РФ третий год подряд преодолевает отметку в $100 млрд

Торгово-экономические отношения между Китаем и Россией выдержали крещение эпидемией и испытание переменами, заявил 28 января представитель министерства... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T17:43

2021-01-28T17:43

2021-01-28T17:44

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МОСКВА, 28 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". Торгово-экономические отношения между Китаем и Россией выдержали крещение эпидемией и испытание переменами, заявил 28 января представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн на очередной ведомственной пресс-конференции.По его словам, неизменными остаются основные условия двусторонней торговли, в частности, взаимодополняемость и взаимовыгодность сотрудничества в данной сфере.Гао Фэн особо отметил, что с 2001 года Китай является крупнейшим торговым партнером России, доля КНР во внешней торговле России непрерывно увеличивается. Экспорт из Китая в Россию растет уже шестой месяц подряд. Товарооборот сельхозпродукцией двух стран достиг рекордного уровня -- 5,55 миллиарда долларов.Помимо того, успешно реализуются такие стратегические проекты двусторонние, как строительство южного участка российско-китайского газопровода "Восточный маршрут" и создание Амурского газохимического комплекса, подчеркнул Гао Фэн.Он заявил, что в 2021 году Китай намерен прилагать дальнейшие с Россией усилия по укреплению противоэпидемического сотрудничества и увеличению двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов.Согласно статистике Главного таможенного управления КНР, в 2020 году товарооборот между Китаем и Россией третий год подряд преодолел отметку в 100 миллиардов долларов, составив 107,76 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20210128/vaktsinatsiya-1594906649.html

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россия, министерство коммерции кнр, китай, экономика