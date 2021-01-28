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Товарооборот КНР и РФ третий год подряд преодолевает отметку в $100 млрд
Товарооборот КНР и РФ третий год подряд преодолевает отметку в $100 млрд
Торгово-экономические отношения между Китаем и Россией выдержали крещение эпидемией и испытание переменами, заявил 28 января представитель министерства... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:43
2021-01-28T17:43
2021-01-28T17:44
россия
россия-китай: главное
министерство коммерции кнр
китай
экономика
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МОСКВА, 28 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". Торгово-экономические отношения между Китаем и Россией выдержали крещение эпидемией и испытание переменами, заявил 28 января представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн на очередной ведомственной пресс-конференции.По его словам, неизменными остаются основные условия двусторонней торговли, в частности, взаимодополняемость и взаимовыгодность сотрудничества в данной сфере.Гао Фэн особо отметил, что с 2001 года Китай является крупнейшим торговым партнером России, доля КНР во внешней торговле России непрерывно увеличивается. Экспорт из Китая в Россию растет уже шестой месяц подряд. Товарооборот сельхозпродукцией двух стран достиг рекордного уровня -- 5,55 миллиарда долларов.Помимо того, успешно реализуются такие стратегические проекты двусторонние, как строительство южного участка российско-китайского газопровода "Восточный маршрут" и создание Амурского газохимического комплекса, подчеркнул Гао Фэн.Он заявил, что в 2021 году Китай намерен прилагать дальнейшие с Россией усилия по укреплению противоэпидемического сотрудничества и увеличению двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов.Согласно статистике Главного таможенного управления КНР, в 2020 году товарооборот между Китаем и Россией третий год подряд преодолел отметку в 100 миллиардов долларов, составив 107,76 миллиарда долларов.
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россия, министерство коммерции кнр, китай, экономика
МОСКВА, 28 янв — Проект "Россия-Китай: Главное".
Торгово-экономические отношения между Китаем
и Россией
выдержали крещение эпидемией и испытание переменами, заявил 28 января представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн
на очередной ведомственной пресс-конференции.
По его словам, неизменными остаются основные условия двусторонней торговли, в частности, взаимодополняемость и взаимовыгодность сотрудничества в данной сфере.
Гао Фэн особо отметил, что с 2001 года Китай является крупнейшим торговым партнером России, доля КНР во внешней торговле России непрерывно увеличивается. Экспорт из Китая в Россию растет уже шестой месяц подряд. Товарооборот сельхозпродукцией двух стран достиг рекордного уровня -- 5,55 миллиарда долларов.
Помимо того, успешно реализуются такие стратегические проекты двусторонние, как строительство южного участка российско-китайского газопровода "Восточный маршрут" и создание Амурского газохимического комплекса, подчеркнул Гао Фэн.
Он заявил, что в 2021 году Китай намерен прилагать дальнейшие с Россией усилия по укреплению противоэпидемического сотрудничества и увеличению двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов.
Согласно статистике Главного таможенного управления КНР, в 2020 году товарооборот между Китаем и Россией третий год подряд преодолел отметку в 100 миллиардов долларов, составив 107,76 миллиарда долларов.