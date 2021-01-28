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Толстой отреагировал на оскорбления Украины в адрес России в ПАСЕ
Толстой отреагировал на оскорбления Украины в адрес России в ПАСЕ
Глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы и ассамблеи Петр Толстой назвал абсолютно недопустимым оскорбление страны, делегации и президента России... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:03
2021-01-28T12:03
россия
петр толстой
парламентская ассамблея совета европы
украина
в мире
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СТРАСБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы и ассамблеи Петр Толстой назвал абсолютно недопустимым оскорбление страны, делегации и президента России Владимира Путина на площадке ассамблеи, отметив, что это недопустимо при любом плюрализме мнений.В четверг ПАСЕ обсуждает полномочия российской делегации, профильный комитет ассамблеи рекомендовал их ратифицировать, говорится в проекте резолюции, поступившем в распоряжение РИА Новости. В ходе обсуждения представители украинской делегации призывали ассамблею не ратифицировать полномочия российской делегации, а также оскорбляли президента РФ и органы власти."Я хочу обратить ваше внимание, господин председатель, госпожа генеральный секретарь и уважаемые члены ассамблеи: считаю абсолютно недопустимым в этом зале оскорбление страны, оскорбление страны одной из делегации ассамблеи и оскорбление президента России Владимира Путина. Это недопустимо при любом плюрализме мнений, должна быть хотя бы минимальная культура, к сожалению, отсутствующая у нашего коллеги (представителя Украины в ПАСЕ Алексея) Гончаренко и ряда других коллег", - сказал Толстой.
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россия, петр толстой, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире

Толстой отреагировал на оскорбления Украины в адрес России в ПАСЕ

12:03 28.01.2021
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПетр Толстой
Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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СТРАСБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы и ассамблеи Петр Толстой назвал абсолютно недопустимым оскорбление страны, делегации и президента России Владимира Путина на площадке ассамблеи, отметив, что это недопустимо при любом плюрализме мнений.
В четверг ПАСЕ обсуждает полномочия российской делегации, профильный комитет ассамблеи рекомендовал их ратифицировать, говорится в проекте резолюции, поступившем в распоряжение РИА Новости. В ходе обсуждения представители украинской делегации призывали ассамблею не ратифицировать полномочия российской делегации, а также оскорбляли президента РФ и органы власти.
"Я хочу обратить ваше внимание, господин председатель, госпожа генеральный секретарь и уважаемые члены ассамблеи: считаю абсолютно недопустимым в этом зале оскорбление страны, оскорбление страны одной из делегации ассамблеи и оскорбление президента России Владимира Путина. Это недопустимо при любом плюрализме мнений, должна быть хотя бы минимальная культура, к сожалению, отсутствующая у нашего коллеги (представителя Украины в ПАСЕ Алексея) Гончаренко и ряда других коллег", - сказал Толстой.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 15:16
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