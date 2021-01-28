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В Белгороде иностранца осудили за вербовку террористов
В Белгороде иностранца осудили за вербовку террористов
Суд в Белгороде приговорил к пяти с половиной годам колонии иностранца, который завербовал двух человек в террористические организации, сообщили в региональном... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T07:57
2021-01-28T07:57
2021-01-28T09:00
следственный комитет россии (ск рф)
белгород
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 28 янв — РИА Новости. Суд в Белгороде приговорил к пяти с половиной годам колонии иностранца, который завербовал двух человек в террористические организации, сообщили в региональном СК.В январе 2018 года мужчина уговорами и обещаниями, а также под предлогом религиозного единства убеждал вступить в запрещенную в России организацию двух граждан ближнего зарубежья 25 и 24 лет.По данным следствия, подсудимый сформировал у них "убеждение в правильности их идеологии" и заставил верить в то, что им необходимо поехать "в горячую точку".В результате один из молодых людей 5 января 2018-го покинул Россию, вступил в ряды террористов и был убит во время боевых действий.До 2018 года вербовщика уже судили за аналогичное преступление.
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белгород
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следственный комитет россии (ск рф), белгород, происшествия
ВОРОНЕЖ, 28 янв — РИА Новости.
Суд в Белгороде
приговорил к пяти с половиной годам колонии иностранца, который завербовал двух человек в террористические организации, сообщили в региональном СК
.
В январе 2018 года мужчина уговорами и обещаниями, а также под предлогом религиозного единства убеждал вступить в запрещенную в России организацию двух граждан ближнего зарубежья 25 и 24 лет.
По данным следствия, подсудимый сформировал у них "убеждение в правильности их идеологии" и заставил верить в то, что им необходимо поехать "в горячую точку".
В результате один из молодых людей 5 января 2018-го покинул Россию, вступил в ряды террористов и был убит во время боевых действий.
До 2018 года вербовщика уже судили за аналогичное преступление.