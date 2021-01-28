Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210128/terroristy-1594891275.html
В Белгороде иностранца осудили за вербовку террористов
В Белгороде иностранца осудили за вербовку террористов
Суд в Белгороде приговорил к пяти с половиной годам колонии иностранца, который завербовал двух человек в террористические организации, сообщили в региональном... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T07:57
2021-01-28T09:00
следственный комитет россии (ск рф)
белгород
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
ВОРОНЕЖ, 28 янв — РИА Новости. Суд в Белгороде приговорил к пяти с половиной годам колонии иностранца, который завербовал двух человек в террористические организации, сообщили в региональном СК.В январе 2018 года мужчина уговорами и обещаниями, а также под предлогом религиозного единства убеждал вступить в запрещенную в России организацию двух граждан ближнего зарубежья 25 и 24 лет.По данным следствия, подсудимый сформировал у них "убеждение в правильности их идеологии" и заставил верить в то, что им необходимо поехать "в горячую точку".В результате один из молодых людей 5 января 2018-го покинул Россию, вступил в ряды террористов и был убит во время боевых действий.До 2018 года вербовщика уже судили за аналогичное преступление.
https://ria.ru/20210127/zaderzhanie-1594738515.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), белгород, происшествия

В Белгороде иностранца осудили за вербовку террористов

07:57 28.01.2021 (обновлено: 09:00 28.01.2021)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 28 янв — РИА Новости. Суд в Белгороде приговорил к пяти с половиной годам колонии иностранца, который завербовал двух человек в террористические организации, сообщили в региональном СК.
В январе 2018 года мужчина уговорами и обещаниями, а также под предлогом религиозного единства убеждал вступить в запрещенную в России организацию двух граждан ближнего зарубежья 25 и 24 лет.
По данным следствия, подсудимый сформировал у них "убеждение в правильности их идеологии" и заставил верить в то, что им необходимо поехать "в горячую точку".
В результате один из молодых людей 5 января 2018-го покинул Россию, вступил в ряды террористов и был убит во время боевых действий.
До 2018 года вербовщика уже судили за аналогичное преступление.
Задержание исламистов в Калужской области. Кадры ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 09:54Религия и мировоззрение
В Калужской области раскрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир"*
 
Следственный комитет России (СК РФ)БелгородПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:12Киркоров рассказал, кого бы хотел видеть на "Евровидении-2021" от России
07:09Эксперты дали советы начинающим инвесторам
07:02Эксперт: Россия и США не перестанут быть соперниками, продлив ДСНВ-3
06:59В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
06:56Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38Independent: ЕС может блокировать поставки вакцины от COVID-19 в Британию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
Лента новостейМолния