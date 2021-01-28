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В Москве в теплоснабжении внедряют новейшие инновационные технологии
В Москве в теплоснабжении внедряют новейшие инновационные технологии
Новейшие инновационные технологии для обеспечения ее бесперебойной и безопасной работы активно внедряются в системе московского теплоснабжения, сообщил... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T14:08
2021-01-28T14:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
моэк
москва
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Новейшие инновационные технологии для обеспечения ее бесперебойной и безопасной работы активно внедряются в системе московского теплоснабжения, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что в четверг исполняется 90 лет со дня организации городской системы централизованного теплоснабжения.По его словам, для обеспечения бесперебойной и безопасной работы системы теплоснабжения столицы используются новейшие технологии и спецтехника.Например, с помощью современных систем операторы Центрального диспетчерского управления МОЭК в режиме онлайн следят за корректировкой температурных режимов в зависимости от погоды, контролируют работу сложного оборудования и надежность сетей.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что новые разработки позволяют упростить работу персонала, который занимается обслуживанием и эксплуатацией теплоэнергетического оборудования."В МОЭК организован пилотный проект, в рамках которого работникам компании выдают специальные смартфоны и миниатюрные тепловизоры. Техника позволяет не только контролировать ход производственного процесса и состояние оборудования, но и быстро выдавать задания на выполнение ремонтных и эксплуатационных работ, формировать в автоматическом режиме электронные эксплуатационные журналы", - добавил заммэра.Бирюков отметил, что новая схема работы позволяет существенно сократить трудозатраты, повысив тем самым удобство и безопасность эксплуатации оборудования.
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жкх, петр бирюков, моэк, москва

В Москве в теплоснабжении внедряют новейшие инновационные технологии

14:08 28.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРайонная тепловая станция "Чертаново"
Районная тепловая станция Чертаново - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Новейшие инновационные технологии для обеспечения ее бесперебойной и безопасной работы активно внедряются в системе московского теплоснабжения, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что в четверг исполняется 90 лет со дня организации городской системы централизованного теплоснабжения.
"В настоящее время это одна из самых мощных и протяженных систем теплоснабжения мира, она включает более 16,6 тысячи километров тепловых сетей, 24 насосно-перекачивающие станции. Все эти объекты работают круглосуточно и слаженно, чтобы в домах москвичей всегда были тепло и горячая вода", - рассказал Бирюков.
По его словам, для обеспечения бесперебойной и безопасной работы системы теплоснабжения столицы используются новейшие технологии и спецтехника.
Например, с помощью современных систем операторы Центрального диспетчерского управления МОЭК в режиме онлайн следят за корректировкой температурных режимов в зависимости от погоды, контролируют работу сложного оборудования и надежность сетей.
"Разработан алгоритм прогнозирования и выявления скрытых утечек на разводящих тепловых сетях на основе анализа данных системы "Диспетчеризация". Эта методика позволяет провести упреждающие ремонты и, соответственно, ликвидировать тепловые потери", - пояснил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что новые разработки позволяют упростить работу персонала, который занимается обслуживанием и эксплуатацией теплоэнергетического оборудования.
"В МОЭК организован пилотный проект, в рамках которого работникам компании выдают специальные смартфоны и миниатюрные тепловизоры. Техника позволяет не только контролировать ход производственного процесса и состояние оборудования, но и быстро выдавать задания на выполнение ремонтных и эксплуатационных работ, формировать в автоматическом режиме электронные эксплуатационные журналы", - добавил заммэра.
Бирюков отметил, что новая схема работы позволяет существенно сократить трудозатраты, повысив тем самым удобство и безопасность эксплуатации оборудования.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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