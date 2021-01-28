https://ria.ru/20210128/tekhnologii-1594953332.html
В Москве в теплоснабжении внедряют новейшие инновационные технологии
В Москве в теплоснабжении внедряют новейшие инновационные технологии
Новейшие инновационные технологии для обеспечения ее бесперебойной и безопасной работы активно внедряются в системе московского теплоснабжения, сообщил... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T14:08
2021-01-28T14:08
2021-01-28T14:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
моэк
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572990293_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_b6399513f94d49573fe931ee7732d972.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Новейшие инновационные технологии для обеспечения ее бесперебойной и безопасной работы активно внедряются в системе московского теплоснабжения, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что в четверг исполняется 90 лет со дня организации городской системы централизованного теплоснабжения.По его словам, для обеспечения бесперебойной и безопасной работы системы теплоснабжения столицы используются новейшие технологии и спецтехника.Например, с помощью современных систем операторы Центрального диспетчерского управления МОЭК в режиме онлайн следят за корректировкой температурных режимов в зависимости от погоды, контролируют работу сложного оборудования и надежность сетей.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что новые разработки позволяют упростить работу персонала, который занимается обслуживанием и эксплуатацией теплоэнергетического оборудования."В МОЭК организован пилотный проект, в рамках которого работникам компании выдают специальные смартфоны и миниатюрные тепловизоры. Техника позволяет не только контролировать ход производственного процесса и состояние оборудования, но и быстро выдавать задания на выполнение ремонтных и эксплуатационных работ, формировать в автоматическом режиме электронные эксплуатационные журналы", - добавил заммэра.Бирюков отметил, что новая схема работы позволяет существенно сократить трудозатраты, повысив тем самым удобство и безопасность эксплуатации оборудования.
https://ria.ru/20210119/biryukov-1593639943.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572990293_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_f3cd8bd69b51c729ac13c44723da854f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, петр бирюков, моэк, москва
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Новейшие инновационные технологии для обеспечения ее бесперебойной и безопасной работы активно внедряются в системе московского теплоснабжения, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
Он отметил, что в четверг исполняется 90 лет со дня организации городской системы централизованного теплоснабжения.
"В настоящее время это одна из самых мощных и протяженных систем теплоснабжения мира, она включает более 16,6 тысячи километров тепловых сетей, 24 насосно-перекачивающие станции. Все эти объекты работают круглосуточно и слаженно, чтобы в домах москвичей всегда были тепло и горячая вода", - рассказал Бирюков.
По его словам, для обеспечения бесперебойной и безопасной работы системы теплоснабжения столицы используются новейшие технологии и спецтехника.
Например, с помощью современных систем операторы Центрального диспетчерского управления МОЭК
в режиме онлайн следят за корректировкой температурных режимов в зависимости от погоды, контролируют работу сложного оборудования и надежность сетей.
"Разработан алгоритм прогнозирования и выявления скрытых утечек на разводящих тепловых сетях на основе анализа данных системы "Диспетчеризация". Эта методика позволяет провести упреждающие ремонты и, соответственно, ликвидировать тепловые потери", - пояснил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что новые разработки позволяют упростить работу персонала, который занимается обслуживанием и эксплуатацией теплоэнергетического оборудования.
"В МОЭК организован пилотный проект, в рамках которого работникам компании выдают специальные смартфоны и миниатюрные тепловизоры. Техника позволяет не только контролировать ход производственного процесса и состояние оборудования, но и быстро выдавать задания на выполнение ремонтных и эксплуатационных работ, формировать в автоматическом режиме электронные эксплуатационные журналы", - добавил заммэра.
Бирюков отметил, что новая схема работы позволяет существенно сократить трудозатраты, повысив тем самым удобство и безопасность эксплуатации оборудования.