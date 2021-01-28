https://ria.ru/20210128/tekhnologii-1594953332.html

В Москве в теплоснабжении внедряют новейшие инновационные технологии

В Москве в теплоснабжении внедряют новейшие инновационные технологии

Новейшие инновационные технологии для обеспечения ее бесперебойной и безопасной работы активно внедряются в системе московского теплоснабжения, сообщил... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:08

2021-01-28T14:08

2021-01-28T14:08

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

моэк

москва

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Новейшие инновационные технологии для обеспечения ее бесперебойной и безопасной работы активно внедряются в системе московского теплоснабжения, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что в четверг исполняется 90 лет со дня организации городской системы централизованного теплоснабжения.По его словам, для обеспечения бесперебойной и безопасной работы системы теплоснабжения столицы используются новейшие технологии и спецтехника.Например, с помощью современных систем операторы Центрального диспетчерского управления МОЭК в режиме онлайн следят за корректировкой температурных режимов в зависимости от погоды, контролируют работу сложного оборудования и надежность сетей.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что новые разработки позволяют упростить работу персонала, который занимается обслуживанием и эксплуатацией теплоэнергетического оборудования."В МОЭК организован пилотный проект, в рамках которого работникам компании выдают специальные смартфоны и миниатюрные тепловизоры. Техника позволяет не только контролировать ход производственного процесса и состояние оборудования, но и быстро выдавать задания на выполнение ремонтных и эксплуатационных работ, формировать в автоматическом режиме электронные эксплуатационные журналы", - добавил заммэра.Бирюков отметил, что новая схема работы позволяет существенно сократить трудозатраты, повысив тем самым удобство и безопасность эксплуатации оборудования.

https://ria.ru/20210119/biryukov-1593639943.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, моэк, москва