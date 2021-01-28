https://ria.ru/20210128/tekhnologii-1594910804.html

В Москве рассказали о хранении данных пользователей городских приложений

В Москве рассказали о хранении данных пользователей городских приложений

Персональные данные пользователей, которые они указывают в городских приложениях, защищены и хранятся на серверах департамента информационных технологий... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T10:58

2021-01-28T10:58

2021-01-28T10:58

россия

google

москва

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586996078_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_aa36619ebc9f9a907721f69087278e55.jpg

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Персональные данные пользователей, которые они указывают в городских приложениях, защищены и хранятся на серверах департамента информационных технологий столицы, сторонним лицам они не передаются, трекеры в приложениях используются не для сбора данных пользователей, а для аналитики и отслеживания ошибок, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.Ранее РБК опубликовал материал со ссылкой на экспертов АНО "Инфокультура" о том, что большинство изученных экспертами государственных мобильных приложений, в том числе приложений правительства Москвы "Госуслуги Москвы" и "Активный гражданин", использует в приложениях трекеры, с помощью которых отслеживают действия пользователей и передают их персональные данные третьим лицам."Указанные сервисы (Crashlytics, Analytics и прочие) не собирают и не используют персональные данные пользователей мобильных приложений. Они являются составными частями платформы Google Firebase, которая предоставляет инфраструктурные сервисы для разработки и реализации части функций мобильных приложений. Использование данных сервисов является фактически отраслевым стандартом, без которого полноценная работа и эффективный мониторинг работы приложений будут затруднены или ограничены", - рассказали в департаменте.В пресс-службе отметили, что эти сервисы либо являются аналитическими, либо используются для отслеживания ошибок и производительности."Их использование необходимо исключительно для оптимизации работы приложений, повышения удобства интерфейсов и улучшения стабильности. Персональные данные пользователей мобильных приложений, разработанных ГКУ "Информационный город", хранятся на серверах департамента информационных технологий, расположенных на территории Российской Федерации и защищенных в соответствии с требованиями российского законодательства. Сторонним компаниям эти данные не передаются", - подчеркнули в департаменте.

https://ria.ru/20210126/khakery-1594604482.html

https://ria.ru/20210126/kiberataki-1594570378.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, google, москва, технологии, общество