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В Москве рассказали о хранении данных пользователей городских приложений
В Москве рассказали о хранении данных пользователей городских приложений
Персональные данные пользователей, которые они указывают в городских приложениях, защищены и хранятся на серверах департамента информационных технологий... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T10:58
2021-01-28T10:58
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Персональные данные пользователей, которые они указывают в городских приложениях, защищены и хранятся на серверах департамента информационных технологий столицы, сторонним лицам они не передаются, трекеры в приложениях используются не для сбора данных пользователей, а для аналитики и отслеживания ошибок, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.Ранее РБК опубликовал материал со ссылкой на экспертов АНО "Инфокультура" о том, что большинство изученных экспертами государственных мобильных приложений, в том числе приложений правительства Москвы "Госуслуги Москвы" и "Активный гражданин", использует в приложениях трекеры, с помощью которых отслеживают действия пользователей и передают их персональные данные третьим лицам."Указанные сервисы (Crashlytics, Analytics и прочие) не собирают и не используют персональные данные пользователей мобильных приложений. Они являются составными частями платформы Google Firebase, которая предоставляет инфраструктурные сервисы для разработки и реализации части функций мобильных приложений. Использование данных сервисов является фактически отраслевым стандартом, без которого полноценная работа и эффективный мониторинг работы приложений будут затруднены или ограничены", - рассказали в департаменте.В пресс-службе отметили, что эти сервисы либо являются аналитическими, либо используются для отслеживания ошибок и производительности."Их использование необходимо исключительно для оптимизации работы приложений, повышения удобства интерфейсов и улучшения стабильности. Персональные данные пользователей мобильных приложений, разработанных ГКУ "Информационный город", хранятся на серверах департамента информационных технологий, расположенных на территории Российской Федерации и защищенных в соответствии с требованиями российского законодательства. Сторонним компаниям эти данные не передаются", - подчеркнули в департаменте.
https://ria.ru/20210126/khakery-1594604482.html
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россия, google, москва, технологии, общество

В Москве рассказали о хранении данных пользователей городских приложений

10:58 28.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковМужчина держит смартфон
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Персональные данные пользователей, которые они указывают в городских приложениях, защищены и хранятся на серверах департамента информационных технологий столицы, сторонним лицам они не передаются, трекеры в приложениях используются не для сбора данных пользователей, а для аналитики и отслеживания ошибок, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
Ранее РБК опубликовал материал со ссылкой на экспертов АНО "Инфокультура" о том, что большинство изученных экспертами государственных мобильных приложений, в том числе приложений правительства Москвы "Госуслуги Москвы" и "Активный гражданин", использует в приложениях трекеры, с помощью которых отслеживают действия пользователей и передают их персональные данные третьим лицам.
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"Указанные сервисы (Crashlytics, Analytics и прочие) не собирают и не используют персональные данные пользователей мобильных приложений. Они являются составными частями платформы Google Firebase, которая предоставляет инфраструктурные сервисы для разработки и реализации части функций мобильных приложений. Использование данных сервисов является фактически отраслевым стандартом, без которого полноценная работа и эффективный мониторинг работы приложений будут затруднены или ограничены", - рассказали в департаменте.
В пресс-службе отметили, что эти сервисы либо являются аналитическими, либо используются для отслеживания ошибок и производительности.
"Их использование необходимо исключительно для оптимизации работы приложений, повышения удобства интерфейсов и улучшения стабильности. Персональные данные пользователей мобильных приложений, разработанных ГКУ "Информационный город", хранятся на серверах департамента информационных технологий, расположенных на территории Российской Федерации и защищенных в соответствии с требованиями российского законодательства. Сторонним компаниям эти данные не передаются", - подчеркнули в департаменте.
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Эксперт назвал способы защитить персональные данные
 
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