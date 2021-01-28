https://ria.ru/20210128/tailand-1594986460.html

В Таиланде задержали иностранцев на запрещенной вечеринке

В Таиланде задержали иностранцев на запрещенной вечеринке

Более ста человек, в том числе 89 иностранцев, задержали в Таиланде за участие в вечеринке в нарушение ограничений, введенных из-за COVID-19, сообщает издание... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T16:49

2021-01-28T16:49

2021-01-28T16:49

туризм

коронавирус covid-19

туризм

новости - туризм

таиланд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155909/59/1559095919_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_0d89ce5df5f0e61c9c71ed07987fbd59.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Более ста человек, в том числе 89 иностранцев, задержали в Таиланде за участие в вечеринке в нарушение ограничений, введенных из-за COVID-19, сообщает издание Bangkok Post.Иммиграционная и туристическая полиция вместе с представителями местных властей провели рейд в одном из баров на острове Пханган, после того как им поступила информация о продаже билетов в интернете. Они обнаружили, что в заведении проходила вечеринка с едой и алкогольными напитками.Были задержаны 109 участников мероприятия, в том числе 20 тайцев. Среди 89 иностранцев были 38 мужчин и 51 женщина. Издание не уточняет национальность задержанных гостей. Их обвиняют в нарушении режима, введенного для борьбы с распространением коронавируса. Полиция также предъявила претензии владельцу заведения и организатору события. В Таиланде, где с июля по декабрь 2020 года было выявлено менее десяти случаев коронавирусной инфекцией у местных жителей, не покидавших страну, во второй половине декабря началась вторая волна заражений.На 28 января общее число заболевших с момента начала пандемии превысило 16 тысяч, выздоровели более 11 тысяч, скончались 76 заразившихся.

https://ria.ru/20210127/egipet-1594634288.html

https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, таиланд