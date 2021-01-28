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Туризм
https://ria.ru/20210128/tailand-1594986460.html
В Таиланде задержали иностранцев на запрещенной вечеринке
В Таиланде задержали иностранцев на запрещенной вечеринке
Более ста человек, в том числе 89 иностранцев, задержали в Таиланде за участие в вечеринке в нарушение ограничений, введенных из-за COVID-19, сообщает издание... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:49
2021-01-28T16:49
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новости - туризм
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Более ста человек, в том числе 89 иностранцев, задержали в Таиланде за участие в вечеринке в нарушение ограничений, введенных из-за COVID-19, сообщает издание Bangkok Post.Иммиграционная и туристическая полиция вместе с представителями местных властей провели рейд в одном из баров на острове Пханган, после того как им поступила информация о продаже билетов в интернете. Они обнаружили, что в заведении проходила вечеринка с едой и алкогольными напитками.Были задержаны 109 участников мероприятия, в том числе 20 тайцев. Среди 89 иностранцев были 38 мужчин и 51 женщина. Издание не уточняет национальность задержанных гостей. Их обвиняют в нарушении режима, введенного для борьбы с распространением коронавируса. Полиция также предъявила претензии владельцу заведения и организатору события. В Таиланде, где с июля по декабрь 2020 года было выявлено менее десяти случаев коронавирусной инфекцией у местных жителей, не покидавших страну, во второй половине декабря началась вторая волна заражений.На 28 января общее число заболевших с момента начала пандемии превысило 16 тысяч, выздоровели более 11 тысяч, скончались 76 заразившихся.
https://ria.ru/20210127/egipet-1594634288.html
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, таиланд

В Таиланде задержали иностранцев на запрещенной вечеринке

16:49 28.01.2021
 
© Фото : Александр АндреевКруиз Дольче Вита остров Ранг Яй
Круиз Дольче Вита остров Ранг Яй - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Более ста человек, в том числе 89 иностранцев, задержали в Таиланде за участие в вечеринке в нарушение ограничений, введенных из-за COVID-19, сообщает издание Bangkok Post.
Иммиграционная и туристическая полиция вместе с представителями местных властей провели рейд в одном из баров на острове Пханган, после того как им поступила информация о продаже билетов в интернете. Они обнаружили, что в заведении проходила вечеринка с едой и алкогольными напитками.
Были задержаны 109 участников мероприятия, в том числе 20 тайцев. Среди 89 иностранцев были 38 мужчин и 51 женщина. Издание не уточняет национальность задержанных гостей. Их обвиняют в нарушении режима, введенного для борьбы с распространением коронавируса. Полиция также предъявила претензии владельцу заведения и организатору события.
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В Таиланде, где с июля по декабрь 2020 года было выявлено менее десяти случаев коронавирусной инфекцией у местных жителей, не покидавших страну, во второй половине декабря началась вторая волна заражений.
На 28 января общее число заболевших с момента начала пандемии превысило 16 тысяч, выздоровели более 11 тысяч, скончались 76 заразившихся.
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