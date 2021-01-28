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В ЯНАО будут судить женщину, несколько лет истязавшую приемных детей
В ЯНАО будут судить женщину, несколько лет истязавшую приемных детей
Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа предстанет перед судом по обвинению в истязании четырех несовершеннолетних приемных детей, она подвергала их... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T09:03
2021-01-28T09:03
2021-01-28T09:03
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 янв - РИА Новости. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа предстанет перед судом по обвинению в истязании четырех несовершеннолетних приемных детей, она подвергала их физическому и психическому насилию несколько лет, сообщает региональное следственное управление СК РФ."По данным следствия, в селе Газ-Сале Тазовского района 43-летняя женщина на протяжении нескольких лет подвергала физическому и психическому насилию четверых несовершеннолетних детей 2010, 2013 и 2014 годов рождения, находящихся под ее опекой", - говорится в сообщении.Следователи уточняют, что женщина грубо обращалась с опекаемыми детьми, "систематически оскорбляя их и применяя к ним насильственные действия". Правоохранители собрали доказательства ее вины, установив обстоятельства и причины произошедшего, а также изучили условия жизни несовершеннолетних. Женщину обвинили в истязании детей и неисполнении обязанностей по их воспитанию."В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины женщины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Тазовского района обвинительным заключением направлено в суд", - подчеркнули в СУСК.Кроме того, орган следствия обратился в администрацию района с представлением, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечены 16 должностных лиц, ответственных за выявление нарушения прав детей-сирот. По данному факту следователи также возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность".В ведомстве добавили, что дети находятся в специальном учреждении для оставшихся без попечения родителей.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 янв - РИА Новости.
Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа предстанет перед судом по обвинению в истязании четырех несовершеннолетних приемных детей, она подвергала их физическому и психическому насилию несколько лет, сообщает региональное следственное управление СК
РФ.
"По данным следствия, в селе Газ-Сале Тазовского района
43-летняя женщина на протяжении нескольких лет подвергала физическому и психическому насилию четверых несовершеннолетних детей 2010, 2013 и 2014 годов рождения, находящихся под ее опекой", - говорится в сообщении.
Следователи уточняют, что женщина грубо обращалась с опекаемыми детьми, "систематически оскорбляя их и применяя к ним насильственные действия". Правоохранители собрали доказательства ее вины, установив обстоятельства и причины произошедшего, а также изучили условия жизни несовершеннолетних. Женщину обвинили в истязании детей и неисполнении обязанностей по их воспитанию.
"В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины женщины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Тазовского района обвинительным заключением направлено в суд", - подчеркнули в СУСК.
Кроме того, орган следствия обратился в администрацию района с представлением, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечены 16 должностных лиц, ответственных за выявление нарушения прав детей-сирот. По данному факту следователи также возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность".
В ведомстве добавили, что дети находятся в специальном учреждении для оставшихся без попечения родителей.