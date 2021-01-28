https://ria.ru/20210128/sud-1594896323.html

В ЯНАО будут судить женщину, несколько лет истязавшую приемных детей

В ЯНАО будут судить женщину, несколько лет истязавшую приемных детей

Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа предстанет перед судом по обвинению в истязании четырех несовершеннолетних приемных детей, она подвергала их... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T09:03

2021-01-28T09:03

2021-01-28T09:03

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 янв - РИА Новости. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа предстанет перед судом по обвинению в истязании четырех несовершеннолетних приемных детей, она подвергала их физическому и психическому насилию несколько лет, сообщает региональное следственное управление СК РФ."По данным следствия, в селе Газ-Сале Тазовского района 43-летняя женщина на протяжении нескольких лет подвергала физическому и психическому насилию четверых несовершеннолетних детей 2010, 2013 и 2014 годов рождения, находящихся под ее опекой", - говорится в сообщении.Следователи уточняют, что женщина грубо обращалась с опекаемыми детьми, "систематически оскорбляя их и применяя к ним насильственные действия". Правоохранители собрали доказательства ее вины, установив обстоятельства и причины произошедшего, а также изучили условия жизни несовершеннолетних. Женщину обвинили в истязании детей и неисполнении обязанностей по их воспитанию."В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины женщины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Тазовского района обвинительным заключением направлено в суд", - подчеркнули в СУСК.Кроме того, орган следствия обратился в администрацию района с представлением, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечены 16 должностных лиц, ответственных за выявление нарушения прав детей-сирот. По данному факту следователи также возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность".В ведомстве добавили, что дети находятся в специальном учреждении для оставшихся без попечения родителей.

https://ria.ru/20200730/1575142538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), следственный комитет россии (ск рф), происшествия