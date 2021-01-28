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Правительство одобрило Стратегию развития лесного комплекса до 2030 года
Правительство одобрило Стратегию развития лесного комплекса до 2030 года
Правительство одобрило проект Стратегии развития лесного комплекса России до 2030 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:48
2021-01-28T12:48
михаил мишустин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр козлов (глава минвостокразвития)
экономика
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Правительство одобрило проект Стратегии развития лесного комплекса России до 2030 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Стратегия направлена на повышение эффективности деятельности лесного комплекса. Ранее глава кабмина уточнял, что в течение текущего года предстоит в пилотном режиме выстроить взвешенную и сбалансированную систему полномочий в сфере лесного надзора между органами власти всех уровней."Поддерживаем", - сказал премьер на заседании кабмина, выслушав доклад главы Минприроды РФ Александра Козлова о проекте стратегии.
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михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минвостокразвития), экономика

Правительство одобрило Стратегию развития лесного комплекса до 2030 года

12:48 28.01.2021
 
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Правительство одобрило проект Стратегии развития лесного комплекса России до 2030 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Стратегия направлена на повышение эффективности деятельности лесного комплекса. Ранее глава кабмина уточнял, что в течение текущего года предстоит в пилотном режиме выстроить взвешенную и сбалансированную систему полномочий в сфере лесного надзора между органами власти всех уровней.
"Поддерживаем", - сказал премьер на заседании кабмина, выслушав доклад главы Минприроды РФ Александра Козлова о проекте стратегии.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Михаил МишустинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Александр Козлов (глава Минвостокразвития)Экономика
 
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