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Соцсети активно удаляют призывы к участию в незаконных акциях
Соцсети активно удаляют призывы к участию в незаконных акциях
Иностранные и российские соцсети на основании требований Генпрокуратуры приступили к активному удалению информации с призывами к подростками участвовать в... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:29
2021-01-28T12:32
генеральная прокуратура рф
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Иностранные и российские соцсети на основании требований Генпрокуратуры приступили к активному удалению информации с призывами к подростками участвовать в несанкционированных акциях, говорится в сообщении Роскомнадзора."В связи с появлением новых призывов к участию в несанкционированных мероприятиях администрациям социальных сетей направлены уведомления о необходимости удаления запрещённой информации. Иностранные и российские соцсети приступили к активному удалению информации на основании новых требований Генпрокуратуры", - говорится в сообщении.Роскомнадзор отмечает, что своевременное удаление социальными сетями подобной информации на основании ранее полученных требований позволило значительно сократить количество несовершеннолетних участников и не допустить появления среди них пострадавших."Роскомнадзор продолжает взаимодействие с интернет-платформами с целью прекращения вовлечения несовершеннолетних в незаконные массовые акции, проведение которых, в том числе несет риски в условиях пандемии COVID-19", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20210128/volkov-1594917056.html
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генеральная прокуратура рф, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Соцсети активно удаляют призывы к участию в незаконных акциях

12:29 28.01.2021 (обновлено: 12:32 28.01.2021)
 
© AP Photo / Jenny KaneИконки социальных сетей на экране телефона
Иконки социальных сетей на экране телефона - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© AP Photo / Jenny Kane
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Иностранные и российские соцсети на основании требований Генпрокуратуры приступили к активному удалению информации с призывами к подростками участвовать в несанкционированных акциях, говорится в сообщении Роскомнадзора.
"В связи с появлением новых призывов к участию в несанкционированных мероприятиях администрациям социальных сетей направлены уведомления о необходимости удаления запрещённой информации. Иностранные и российские соцсети приступили к активному удалению информации на основании новых требований Генпрокуратуры", - говорится в сообщении.
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Роскомнадзор отмечает, что своевременное удаление социальными сетями подобной информации на основании ранее полученных требований позволило значительно сократить количество несовершеннолетних участников и не допустить появления среди них пострадавших.
"Роскомнадзор продолжает взаимодействие с интернет-платформами с целью прекращения вовлечения несовершеннолетних в незаконные массовые акции, проведение которых, в том числе несет риски в условиях пандемии COVID-19", - заключили в ведомстве.
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