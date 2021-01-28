https://ria.ru/20210128/sotsseti-1594930871.html

Соцсети активно удаляют призывы к участию в незаконных акциях

Соцсети активно удаляют призывы к участию в незаконных акциях

Иностранные и российские соцсети на основании требований Генпрокуратуры приступили к активному удалению информации с призывами к подростками участвовать в... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:29

2021-01-28T12:29

2021-01-28T12:32

генеральная прокуратура рф

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Иностранные и российские соцсети на основании требований Генпрокуратуры приступили к активному удалению информации с призывами к подростками участвовать в несанкционированных акциях, говорится в сообщении Роскомнадзора."В связи с появлением новых призывов к участию в несанкционированных мероприятиях администрациям социальных сетей направлены уведомления о необходимости удаления запрещённой информации. Иностранные и российские соцсети приступили к активному удалению информации на основании новых требований Генпрокуратуры", - говорится в сообщении.Роскомнадзор отмечает, что своевременное удаление социальными сетями подобной информации на основании ранее полученных требований позволило значительно сократить количество несовершеннолетних участников и не допустить появления среди них пострадавших."Роскомнадзор продолжает взаимодействие с интернет-платформами с целью прекращения вовлечения несовершеннолетних в незаконные массовые акции, проведение которых, в том числе несет риски в условиях пандемии COVID-19", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20210128/volkov-1594917056.html

https://ria.ru/20210127/shtraf-1594828784.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество