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Липецкая область
https://ria.ru/20210128/sooruzheniya-1594995863.html
В Усманском районе Липецкой области заменят очистные сооружения
В Усманском районе Липецкой области заменят очистные сооружения
Строительство новых очистных сооружений в Усманском районе Липецкой области планируется завершить в июне этого года, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:59
2021-01-28T16:59
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
усмань
усманский район
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ЛИПЕЦК, 28 янв – РИА. Строительство новых очистных сооружений в Усманском районе Липецкой области планируется завершить в июне этого года, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.По его словам, износ имеющихся в Усмани очистных сооружений составляет почти 90%. Они были введены в эксплуатацию в 80-х годах прошлого века. Резервуары, в которые поступают промышленные и бытовые стоки со всего города, уже устарели и с трудом справляются со своей задачей. Поэтому в 2019 году было принято решение реконструировать уже имеющиеся очистные сооружения и построить новые. На реализацию этого масштабного проекта из областной казны были выделены более 347 миллионов рублей.Глава региона отметил, что основной объем работ выполнен в прошлом году, на сегодняшний день ведется монтаж технологического оборудования и отделка помещений.Он отметил, что что проведение текущей реконструкции не влияет на работу станции очистки стоков.
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игорь артамонов, липецкая область, усмань, усманский район

В Усманском районе Липецкой области заменят очистные сооружения

16:59 28.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковРеконструированные очистные сооружения в поселке Птичное в Троицком административном округе города Москвы
Реконструированные очистные сооружения в поселке Птичное в Троицком административном округе города Москвы - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ЛИПЕЦК, 28 янв – РИА. Строительство новых очистных сооружений в Усманском районе Липецкой области планируется завершить в июне этого года, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
По его словам, износ имеющихся в Усмани очистных сооружений составляет почти 90%. Они были введены в эксплуатацию в 80-х годах прошлого века. Резервуары, в которые поступают промышленные и бытовые стоки со всего города, уже устарели и с трудом справляются со своей задачей. Поэтому в 2019 году было принято решение реконструировать уже имеющиеся очистные сооружения и построить новые. На реализацию этого масштабного проекта из областной казны были выделены более 347 миллионов рублей.
Глава региона отметил, что основной объем работ выполнен в прошлом году, на сегодняшний день ведется монтаж технологического оборудования и отделка помещений.
"Это очень важный проект для региона. Мощность очистных сооружений увеличится в два раза и составит 5000 кубических метров в сутки. Это снизит негативное воздействие объектов водоотведения на окружающую среду",- сказал Артамонов.
Он отметил, что что проведение текущей реконструкции не влияет на работу станции очистки стоков.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьУсманьУсманский район
 
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