https://ria.ru/20210128/sooruzheniya-1594995863.html

В Усманском районе Липецкой области заменят очистные сооружения

В Усманском районе Липецкой области заменят очистные сооружения

Строительство новых очистных сооружений в Усманском районе Липецкой области планируется завершить в июне этого года, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T16:59

2021-01-28T16:59

2021-01-28T16:59

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

усмань

усманский район

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ЛИПЕЦК, 28 янв – РИА. Строительство новых очистных сооружений в Усманском районе Липецкой области планируется завершить в июне этого года, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.По его словам, износ имеющихся в Усмани очистных сооружений составляет почти 90%. Они были введены в эксплуатацию в 80-х годах прошлого века. Резервуары, в которые поступают промышленные и бытовые стоки со всего города, уже устарели и с трудом справляются со своей задачей. Поэтому в 2019 году было принято решение реконструировать уже имеющиеся очистные сооружения и построить новые. На реализацию этого масштабного проекта из областной казны были выделены более 347 миллионов рублей.Глава региона отметил, что основной объем работ выполнен в прошлом году, на сегодняшний день ведется монтаж технологического оборудования и отделка помещений.Он отметил, что что проведение текущей реконструкции не влияет на работу станции очистки стоков.

https://ria.ru/20210128/kultura-1594952057.html

липецкая область

усмань

усманский район

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игорь артамонов, липецкая область, усмань, усманский район