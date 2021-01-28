В Усманском районе Липецкой области заменят очистные сооружения
© РИА Новости / Сергей ПятаковРеконструированные очистные сооружения в поселке Птичное в Троицком административном округе города Москвы
ЛИПЕЦК, 28 янв – РИА. Строительство новых очистных сооружений в Усманском районе Липецкой области планируется завершить в июне этого года, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
По его словам, износ имеющихся в Усмани очистных сооружений составляет почти 90%. Они были введены в эксплуатацию в 80-х годах прошлого века. Резервуары, в которые поступают промышленные и бытовые стоки со всего города, уже устарели и с трудом справляются со своей задачей. Поэтому в 2019 году было принято решение реконструировать уже имеющиеся очистные сооружения и построить новые. На реализацию этого масштабного проекта из областной казны были выделены более 347 миллионов рублей.
Глава региона отметил, что основной объем работ выполнен в прошлом году, на сегодняшний день ведется монтаж технологического оборудования и отделка помещений.
"Это очень важный проект для региона. Мощность очистных сооружений увеличится в два раза и составит 5000 кубических метров в сутки. Это снизит негативное воздействие объектов водоотведения на окружающую среду",- сказал Артамонов.
Он отметил, что что проведение текущей реконструкции не влияет на работу станции очистки стоков.