https://ria.ru/20210128/snegopad-1594918041.html

Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада

Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, который, согласно прогнозам синоптиков, продлится до 21.00 пятницы, сообщил... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T11:32

2021-01-28T11:32

2021-01-28T11:32

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, который, согласно прогнозам синоптиков, продлится до 21.00 пятницы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, с началом снегопада коммунальная техника приступила к проведению выборочной противогололедной обработки дорог, тротуаров, мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорт.На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей. В ближайшее время спецтехника выйдет на проведение сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров, которое будет сопровождаться повторной противогололедной обработкой."Для уборки выпавшего снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. Снег оперативно вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации", - подчеркнул Бирюков.Заммэра добавил, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов.В связи со снегопадом заместитель мэра призвал водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а горожанам быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили.

https://realty.ria.ru/20210128/moek-1594771551.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва