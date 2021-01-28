https://ria.ru/20210128/snegopad-1594918041.html
Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада
Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, который, согласно прогнозам синоптиков, продлится до 21.00 пятницы, сообщил... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T11:32
2021-01-28T11:32
2021-01-28T11:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594046348_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_a919650671eb893214c4f18bb233d260.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, который, согласно прогнозам синоптиков, продлится до 21.00 пятницы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, с началом снегопада коммунальная техника приступила к проведению выборочной противогололедной обработки дорог, тротуаров, мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорт.На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей. В ближайшее время спецтехника выйдет на проведение сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров, которое будет сопровождаться повторной противогололедной обработкой."Для уборки выпавшего снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. Снег оперативно вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации", - подчеркнул Бирюков.Заммэра добавил, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов.В связи со снегопадом заместитель мэра призвал водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а горожанам быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили.
https://realty.ria.ru/20210128/moek-1594771551.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594046348_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_28e44600476928d2343099fc053e96fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, который, согласно прогнозам синоптиков, продлится до 21.00 пятницы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"В соответствии с прогнозом погоды, снегопад продлится до 21.00 пятницы. Прирост снега за два дня может составить до 10 см. В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение перевести коммунальные службы в режим повышенной готовности", - сообщил Бирюков.
По его словам, с началом снегопада коммунальная техника приступила к проведению выборочной противогололедной обработки дорог, тротуаров, мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорт.
На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей. В ближайшее время спецтехника выйдет на проведение сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров, которое будет сопровождаться повторной противогололедной обработкой.
"Для уборки выпавшего снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. Снег оперативно вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации", - подчеркнул Бирюков.
Заммэра добавил, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов.
В связи со снегопадом заместитель мэра призвал водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а горожанам быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили.