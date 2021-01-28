https://ria.ru/20210128/smi-1594928895.html

Круглый стол о роли СМИ в период пандемии

Круглый стол о роли СМИ в период пандемии

3 февраля в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Пандемия как угроза единству: могут ли СМИ стать интегратором для общества?"

2021-01-28T12:21

2021-01-28T12:21

2021-01-28T14:40

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель директора иновещания Sputnik Web-sites and Radio (Россия) Татьяна КУХАРЕВА;- глава международной редакции информационного агентства Aska News (Италия) Ориетта МОСКАТЕЛИ;- публицист, редактор газеты Vecernje Novosti (Сербия) Драган ВУЙИЧИЧ;- основатель и директор интернет-портала ShoutOut UK (Великобритания) Маттео БЕРГАМИНИ.Модератор: директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.Пандемия COVID-19 повлияла на все сферы жизни общества на макро- и микроуровнях. При закрытых границах многие процессы международного сотрудничества в мире практически остановились. Население в разных странах также в высокой степени оказалось разобщенным: мы слышим как призывы к ужесточению карантина, так и к демонстрациям против ношения масок и других ограничительных мер.Какую роль играют медиа в международном взаимодействии? В чем заключается их миссия в чрезвычайных ситуациях? Может ли СМИ выступить посредником между населением и государством? На эти и другие вопросы ответят представители СМИ европейских стран.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы