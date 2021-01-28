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Круглый стол о роли СМИ в период пандемии
Круглый стол о роли СМИ в период пандемии
3 февраля в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Пандемия как угроза единству: могут ли СМИ стать интегратором для общества?"
2021-01-28T12:21
2021-01-28T14:40
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заместитель директора иновещания Sputnik Web-sites and Radio (Россия) Татьяна КУХАРЕВА;- глава международной редакции информационного агентства Aska News (Италия) Ориетта МОСКАТЕЛИ;- публицист, редактор газеты Vecernje Novosti (Сербия) Драган ВУЙИЧИЧ;- основатель и директор интернет-портала ShoutOut UK (Великобритания) Маттео БЕРГАМИНИ.Модератор: директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.Пандемия COVID-19 повлияла на все сферы жизни общества на макро- и микроуровнях. При закрытых границах многие процессы международного сотрудничества в мире практически остановились. Население в разных странах также в высокой степени оказалось разобщенным: мы слышим как призывы к ужесточению карантина, так и к демонстрациям против ношения масок и других ограничительных мер.Какую роль играют медиа в международном взаимодействии? В чем заключается их миссия в чрезвычайных ситуациях? Может ли СМИ выступить посредником между населением и государством? На эти и другие вопросы ответят представители СМИ европейских стран.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о роли СМИ в период пандемии

12:21 28.01.2021 (обновлено: 14:40 28.01.2021)
 
Читать ria.ru в
3 февраля в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Пандемия как угроза единству: могут ли СМИ стать интегратором для общества?"
Задать вопрос

Участники:
- заместитель директора иновещания Sputnik Web-sites and Radio (Россия) Татьяна КУХАРЕВА;
- глава международной редакции информационного агентства Aska News (Италия) Ориетта МОСКАТЕЛИ;
- публицист, редактор газеты Vecernje Novosti (Сербия) Драган ВУЙИЧИЧ;
- основатель и директор интернет-портала ShoutOut UK (Великобритания) Маттео БЕРГАМИНИ.

Модератор: директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.

Пандемия COVID-19 повлияла на все сферы жизни общества на макро- и микроуровнях. При закрытых границах многие процессы международного сотрудничества в мире практически остановились. Население в разных странах также в высокой степени оказалось разобщенным: мы слышим как призывы к ужесточению карантина, так и к демонстрациям против ношения масок и других ограничительных мер.
Какую роль играют медиа в международном взаимодействии? В чем заключается их миссия в чрезвычайных ситуациях? Может ли СМИ выступить посредником между населением и государством? На эти и другие вопросы ответят представители СМИ европейских стран.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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