Круглый стол о роли СМИ в период пандемии
12:21 28.01.2021 (обновлено: 14:40 28.01.2021)
3 февраля в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Пандемия как угроза единству: могут ли СМИ стать интегратором для общества?"
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Участники:
- заместитель директора иновещания Sputnik Web-sites and Radio (Россия) Татьяна КУХАРЕВА;
- глава международной редакции информационного агентства Aska News (Италия) Ориетта МОСКАТЕЛИ;
- публицист, редактор газеты Vecernje Novosti (Сербия) Драган ВУЙИЧИЧ;
- основатель и директор интернет-портала ShoutOut UK (Великобритания) Маттео БЕРГАМИНИ.
Модератор: директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.
Пандемия COVID-19 повлияла на все сферы жизни общества на макро- и микроуровнях. При закрытых границах многие процессы международного сотрудничества в мире практически остановились. Население в разных странах также в высокой степени оказалось разобщенным: мы слышим как призывы к ужесточению карантина, так и к демонстрациям против ношения масок и других ограничительных мер.
Какую роль играют медиа в международном взаимодействии? В чем заключается их миссия в чрезвычайных ситуациях? Может ли СМИ выступить посредником между населением и государством? На эти и другие вопросы ответят представители СМИ европейских стран.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель директора иновещания Sputnik Web-sites and Radio (Россия) Татьяна КУХАРЕВА;
- глава международной редакции информационного агентства Aska News (Италия) Ориетта МОСКАТЕЛИ;
- публицист, редактор газеты Vecernje Novosti (Сербия) Драган ВУЙИЧИЧ;
- основатель и директор интернет-портала ShoutOut UK (Великобритания) Маттео БЕРГАМИНИ.
Модератор: директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.
Пандемия COVID-19 повлияла на все сферы жизни общества на макро- и микроуровнях. При закрытых границах многие процессы международного сотрудничества в мире практически остановились. Население в разных странах также в высокой степени оказалось разобщенным: мы слышим как призывы к ужесточению карантина, так и к демонстрациям против ношения масок и других ограничительных мер.
Какую роль играют медиа в международном взаимодействии? В чем заключается их миссия в чрезвычайных ситуациях? Может ли СМИ выступить посредником между населением и государством? На эти и другие вопросы ответят представители СМИ европейских стран.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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