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Туризм
https://ria.ru/20210128/shveytsariya-1594834951.html
Швейцария меняет правила карантина и ПЦР для своих граждан и туристов
Швейцария меняет правила карантина и ПЦР для своих граждан и туристов
Швейцария меняет правила карантина и ПЦР-тестов для своих жителей и международных путешественников, теперь для приезда в Конфедерацию необходимо предоставить... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T10:18
2021-01-28T10:18
туризм
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коронавирус covid-19
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швейцария
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ЖЕНЕВА, 28 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария меняет правила карантина и ПЦР-тестов для своих жителей и международных путешественников, теперь для приезда в Конфедерацию необходимо предоставить отрицательный анализ на COVID-19, говорится в заявлении Федерального Совета, размещенном на сайте правительства.Как отмечается в заявлении, начиная с 28 января все туристы из зон, представляющих эпидемиологическую опасность, должны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки. При этом по прибытию в Швейцарию такие путешественники, как и ранее, должны будут пройти десятидневный карантин. Но могут выйти с него на седьмой день, если сдадут еще один отрицательный ПЦР-тест или анализ на антитела.Новые меры будут касаться всех, кто пребывает в Конфедерацию из опасных зон, в том числе на личном автотранспорте или поезде. Исключения будут сделаны только для фронтальеров – граждан, которые проживают прямо на границе со Швейцарией и приезжают каждый день на работу.Отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 также потребуется и для остальных гостей, которые намерены прилететь в Швейцарию самолетом из менее опасных с эпидемиологической точки зрения зон. "Таких путешественников будут проверять до посадки в самолет", – отмечается в документе.Карантинные меры также слегка изменятся для жителей страны. Теперь те, кто контактировал с заболевшим, могут находиться на самоизоляции всего неделю, а не десять дней, как ранее. При этом им нужно будет по истечении недели за свой счет сделать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата гражданин освобождается от карантина, но до конца десятого дня должен носить маску и соблюдать рекомендуемую дистанцию.
https://ria.ru/20201012/shveytsariya-1579371291.html
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туристы, новости - туризм, швейцария

Швейцария меняет правила карантина и ПЦР для своих граждан и туристов

10:18 28.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкОтдых в Санкт-Моритце (Швейцария)
Отдых в Санкт-Моритце (Швейцария) - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Валерий Левитин
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ЖЕНЕВА, 28 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария меняет правила карантина и ПЦР-тестов для своих жителей и международных путешественников, теперь для приезда в Конфедерацию необходимо предоставить отрицательный анализ на COVID-19, говорится в заявлении Федерального Совета, размещенном на сайте правительства.
Как отмечается в заявлении, начиная с 28 января все туристы из зон, представляющих эпидемиологическую опасность, должны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки. При этом по прибытию в Швейцарию такие путешественники, как и ранее, должны будут пройти десятидневный карантин. Но могут выйти с него на седьмой день, если сдадут еще один отрицательный ПЦР-тест или анализ на антитела.
Новые меры будут касаться всех, кто пребывает в Конфедерацию из опасных зон, в том числе на личном автотранспорте или поезде. Исключения будут сделаны только для фронтальеров – граждан, которые проживают прямо на границе со Швейцарией и приезжают каждый день на работу.
Отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 также потребуется и для остальных гостей, которые намерены прилететь в Швейцарию самолетом из менее опасных с эпидемиологической точки зрения зон. "Таких путешественников будут проверять до посадки в самолет", – отмечается в документе.
Карантинные меры также слегка изменятся для жителей страны. Теперь те, кто контактировал с заболевшим, могут находиться на самоизоляции всего неделю, а не десять дней, как ранее. При этом им нужно будет по истечении недели за свой счет сделать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата гражданин освобождается от карантина, но до конца десятого дня должен носить маску и соблюдать рекомендуемую дистанцию.
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