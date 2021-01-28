https://ria.ru/20210128/shveytsariya-1594834951.html

Швейцария меняет правила карантина и ПЦР для своих граждан и туристов

Швейцария меняет правила карантина и ПЦР для своих граждан и туристов

Швейцария меняет правила карантина и ПЦР-тестов для своих жителей и международных путешественников, теперь для приезда в Конфедерацию необходимо предоставить... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T10:18

2021-01-28T10:18

2021-01-28T10:18

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швейцария

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ЖЕНЕВА, 28 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария меняет правила карантина и ПЦР-тестов для своих жителей и международных путешественников, теперь для приезда в Конфедерацию необходимо предоставить отрицательный анализ на COVID-19, говорится в заявлении Федерального Совета, размещенном на сайте правительства.Как отмечается в заявлении, начиная с 28 января все туристы из зон, представляющих эпидемиологическую опасность, должны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки. При этом по прибытию в Швейцарию такие путешественники, как и ранее, должны будут пройти десятидневный карантин. Но могут выйти с него на седьмой день, если сдадут еще один отрицательный ПЦР-тест или анализ на антитела.Новые меры будут касаться всех, кто пребывает в Конфедерацию из опасных зон, в том числе на личном автотранспорте или поезде. Исключения будут сделаны только для фронтальеров – граждан, которые проживают прямо на границе со Швейцарией и приезжают каждый день на работу.Отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 также потребуется и для остальных гостей, которые намерены прилететь в Швейцарию самолетом из менее опасных с эпидемиологической точки зрения зон. "Таких путешественников будут проверять до посадки в самолет", – отмечается в документе.Карантинные меры также слегка изменятся для жителей страны. Теперь те, кто контактировал с заболевшим, могут находиться на самоизоляции всего неделю, а не десять дней, как ранее. При этом им нужно будет по истечении недели за свой счет сделать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата гражданин освобождается от карантина, но до конца десятого дня должен носить маску и соблюдать рекомендуемую дистанцию.

https://ria.ru/20201012/shveytsariya-1579371291.html

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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туристы, новости - туризм, швейцария