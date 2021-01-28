https://ria.ru/20210128/shtamm-1595023505.html

Попова рассказала о британском штамме коронавируса в России

Попова рассказала о британском штамме коронавируса в России

Распространения британского штамма коронавируса в России пока не наблюдается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T19:10

2021-01-28T19:10

2021-01-28T19:12

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коронавирус в россии

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анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Распространения британского штамма коронавируса в России пока не наблюдается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы сейчас проводим большое количество исследований, которое называется секвенирование. Пока распространения этого вируса среди людей в РФ мы не видим",- сказала Попова в эфире Первого канала.Она отметила, что данные о заразности британского штамма разнятся.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594996775.html

https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594860158.html

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2021

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