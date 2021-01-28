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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/shtamm-1595023505.html
Попова рассказала о британском штамме коронавируса в России
Попова рассказала о британском штамме коронавируса в России
Распространения британского штамма коронавируса в России пока не наблюдается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T19:10
2021-01-28T19:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
великобритания
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Распространения британского штамма коронавируса в России пока не наблюдается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы сейчас проводим большое количество исследований, которое называется секвенирование. Пока распространения этого вируса среди людей в РФ мы не видим",- сказала Попова в эфире Первого канала.Она отметила, что данные о заразности британского штамма разнятся.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594996775.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, общество

Попова рассказала о британском штамме коронавируса в России

19:10 28.01.2021 (обновлено: 19:12 28.01.2021)
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© AP Photo / CDC
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Распространения британского штамма коронавируса в России пока не наблюдается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы сейчас проводим большое количество исследований, которое называется секвенирование. Пока распространения этого вируса среди людей в РФ мы не видим",- сказала Попова в эфире Первого канала.
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Она отметила, что данные о заразности британского штамма разнятся.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВеликобританияОбщество
 
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