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В ОП считают, что школам нужны консультации после незаконных акций
В ОП считают, что школам нужны консультации после незаконных акций
Консультации по профилактике рисков участия детей в несанкционированных акциях, а также по возможным их последствиям, например, травле со стороны... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T09:08
2021-01-28T09:08
ольга ярославская
юлия зимова
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
москва
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Консультации по профилактике рисков участия детей в несанкционированных акциях, а также по возможным их последствиям, например, травле со стороны одноклассников, предложили проводить для сотрудников школ и родителей несовершеннолетних, такую инициативу в разговоре с РИА Новости озвучила заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова."В школах может происходить полноценная травля по разным причинам, в том числе и из-за внеклассной активности детей - или её отсутствия. Нам нужно принять все возможные меры, чтобы этого не допустить. Более того — в таких случаях и педагогам, и родителям, бывает трудно установить полноценный контакт с ребенком. Конечно, с этим должны работать специалисты в школе, психологам необходимо постоянно держать "руку на пульсе". И важно помнить о повышении квалификации педагогов", - рассказала Зимова.Многое, по словам общественницы, могут сделать и родители: постоянно общаться со своим ребенком, выстраивать с ним доверительные отношения, не замалчивать неудобные темы, вместе учиться принятию и уважению позиций друг друга."Это может быть очень тяжело и не очень понятно, как это делать, поэтому нам необходимо задуматься о том, чтобы организованно консультировать педагогов и родителей по профилактике рисков участия детей в несанкционированных акциях, если такой запрос возникает. Это должна быть настроенная коммуникация - нужно делиться с ними опытом и самыми лучшими примерами: как не оттолкнуть друг друга, как грамотно поддержать, как выйти на искреннее доверие. Речь идет о том, чтобы последствия таких информационных кампаний не сказывались на взаимоотношениях между детьми, а также на контакте детей и родителей", - добавила Зимова.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
https://ria.ru/20210127/aktsii-1594797697.html
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ольга ярославская, юлия зимова, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, общество

В ОП считают, что школам нужны консультации после незаконных акций

09:08 28.01.2021
 
© Максим БлиновУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе №8 Степанакерта
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе №8 Степанакерта - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Максим Блинов
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Консультации по профилактике рисков участия детей в несанкционированных акциях, а также по возможным их последствиям, например, травле со стороны одноклассников, предложили проводить для сотрудников школ и родителей несовершеннолетних, такую инициативу в разговоре с РИА Новости озвучила заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова.
"В школах может происходить полноценная травля по разным причинам, в том числе и из-за внеклассной активности детей - или её отсутствия. Нам нужно принять все возможные меры, чтобы этого не допустить. Более того — в таких случаях и педагогам, и родителям, бывает трудно установить полноценный контакт с ребенком. Конечно, с этим должны работать специалисты в школе, психологам необходимо постоянно держать "руку на пульсе". И важно помнить о повышении квалификации педагогов", - рассказала Зимова.
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 14:49
В ОП выступили против ужесточения мер борьбы с вовлечением детей в акции
Многое, по словам общественницы, могут сделать и родители: постоянно общаться со своим ребенком, выстраивать с ним доверительные отношения, не замалчивать неудобные темы, вместе учиться принятию и уважению позиций друг друга.
"Это может быть очень тяжело и не очень понятно, как это делать, поэтому нам необходимо задуматься о том, чтобы организованно консультировать педагогов и родителей по профилактике рисков участия детей в несанкционированных акциях, если такой запрос возникает. Это должна быть настроенная коммуникация - нужно делиться с ними опытом и самыми лучшими примерами: как не оттолкнуть друг друга, как грамотно поддержать, как выйти на искреннее доверие. Речь идет о том, чтобы последствия таких информационных кампаний не сказывались на взаимоотношениях между детьми, а также на контакте детей и родителей", - добавила Зимова.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Сотрудники правоохранительных органов на Страстном бульваре во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 11:55
Задержанных на незаконной акции в Москве детей могут поставить на учет
 
Ольга ЯрославскаяЮлия ЗимоваАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМоскваОбщество
 
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