https://ria.ru/20210128/shamsutdinov-1594904945.html

Защита срочника Шамсутдинова обжаловала приговор

Защита срочника Шамсутдинова обжаловала приговор

Защита солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года, в четверг обжаловала... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T10:24

2021-01-28T10:24

2021-01-28T10:24

рамиль шамсутдинов

главное военное следственное управление

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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САРАТОВ, 28 янв - РИА Новости. Защита солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года, в четверг обжаловала приговор, сообщается на сайте Второго восточного окружного военного суда.Второй восточный окружной военный суд в Чите 21 января приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима и частично удовлетворил иски потерпевших - в сумме на 9,8 миллиона рублей. В конце декабря присяжные признали срочника виновным в убийстве и покушении на убийство, но заслуживающим снисхождения. Обвинение просило 25 лет лишения свободы."Обжалование приговоров… Дата поступления - 28 января 2021. Вид жалобы - апелляционная жалоба. Заявитель - защитником (адвокатом)", - говорится в карточке дела на сайте суда.Ранее адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев заявил РИА Новости, что защита считает приговор "очень жестким, потому что в деле есть смягчающие обстоятельства". Как сообщили агентству в суде, сторона обвинения не намеревалась обжаловать приговор. Адвокат Сергей Грицко, представляющий интересы потерпевших, отмечал в беседе с РИА Новости, что его клиенты хотели бы добиться ужесточения наказания.Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. По данным Главного военного следственного управления СК РФ, срочник вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.

https://ria.ru/20210121/shamsutdinov-1594009250.html

https://ria.ru/20210121/prigovor-1593999957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамиль шамсутдинов, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф), происшествия