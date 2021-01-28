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https://ria.ru/20210128/shamsutdinov-1594904945.html
Защита срочника Шамсутдинова обжаловала приговор
Защита срочника Шамсутдинова обжаловала приговор
Защита солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года, в четверг обжаловала... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T10:24
2021-01-28T10:24
рамиль шамсутдинов
главное военное следственное управление
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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САРАТОВ, 28 янв - РИА Новости. Защита солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года, в четверг обжаловала приговор, сообщается на сайте Второго восточного окружного военного суда.Второй восточный окружной военный суд в Чите 21 января приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима и частично удовлетворил иски потерпевших - в сумме на 9,8 миллиона рублей. В конце декабря присяжные признали срочника виновным в убийстве и покушении на убийство, но заслуживающим снисхождения. Обвинение просило 25 лет лишения свободы."Обжалование приговоров… Дата поступления - 28 января 2021. Вид жалобы - апелляционная жалоба. Заявитель - защитником (адвокатом)", - говорится в карточке дела на сайте суда.Ранее адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев заявил РИА Новости, что защита считает приговор "очень жестким, потому что в деле есть смягчающие обстоятельства". Как сообщили агентству в суде, сторона обвинения не намеревалась обжаловать приговор. Адвокат Сергей Грицко, представляющий интересы потерпевших, отмечал в беседе с РИА Новости, что его клиенты хотели бы добиться ужесточения наказания.Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. По данным Главного военного следственного управления СК РФ, срочник вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.
https://ria.ru/20210121/shamsutdinov-1594009250.html
https://ria.ru/20210121/prigovor-1593999957.html
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рамиль шамсутдинов, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Защита срочника Шамсутдинова обжаловала приговор

10:24 28.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСолдат-срочник Рамиль Шамсутдинов на заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов на заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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САРАТОВ, 28 янв - РИА Новости. Защита солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года, в четверг обжаловала приговор, сообщается на сайте Второго восточного окружного военного суда.
Второй восточный окружной военный суд в Чите 21 января приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима и частично удовлетворил иски потерпевших - в сумме на 9,8 миллиона рублей. В конце декабря присяжные признали срочника виновным в убийстве и покушении на убийство, но заслуживающим снисхождения. Обвинение просило 25 лет лишения свободы.
Рамиль Шамсутдинов в суде - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 14:33
Потерпевшие хотят добиться ужесточения приговора для Шамсутдинова
"Обжалование приговоров… Дата поступления - 28 января 2021. Вид жалобы - апелляционная жалоба. Заявитель - защитником (адвокатом)", - говорится в карточке дела на сайте суда.
Ранее адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев заявил РИА Новости, что защита считает приговор "очень жестким, потому что в деле есть смягчающие обстоятельства". Как сообщили агентству в суде, сторона обвинения не намеревалась обжаловать приговор. Адвокат Сергей Грицко, представляющий интересы потерпевших, отмечал в беседе с РИА Новости, что его клиенты хотели бы добиться ужесточения наказания.
Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. По данным Главного военного следственного управления СК РФ, срочник вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов в суде - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 13:49
Отец раненного Шамсутдиновым солдата прокомментировал приговор срочнику
 
Рамиль ШамсутдиновГлавное военное следственное управлениеСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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