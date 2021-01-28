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Сбербанк дал советы по защите персональных данных
Сбербанк дал советы по защите персональных данных
Сбербанк посоветовал россиянам для защиты персональных данных своевременно менять пароли и завести специальный электронный адрес для регистрации в бонусных... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:48
2021-01-28T17:10
россия
сбербанк россии
технологии
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сбербанк посоветовал россиянам для защиты персональных данных своевременно менять пароли и завести специальный электронный адрес для регистрации в бонусных программах и на развлекательных сайтах, говорится в сообщении банка."Будьте внимательны к паролям. Не используйте простые пароли, меняйте их хотя бы раз в три месяца и ни в коем случае не создавайте один и тот же пароль для всех сервисов. Отделите личное от публичного. Заведите специальный адрес электронной почты для регистраций в бонусных программах, на развлекательных сайтах и других похожих ситуаций", - сказали в кредитной организации.Эксперты для повышения безопасности рекомендуют подключить СМС-информирование об операциях по банковской карте. Важно также вовремя обновлять программное обеспечение на всех своих устройствах, чтобы защитить данные от мошенников.Россиянам посоветовали внимательно читать условия сервисов и согласия на обработку персональных данных, чтобы понимать, у кого в использовании могут оказаться их личные данные. Не стоит пренебрегать и настройками приватности в соцсетях.Банк России и МВД на прошлой неделе сообщили о новой схеме мошенников: они под видом сотрудников МВД сообщают гражданам об уголовном деле в отношении их якобы по заявлению регулятора и выманивают персональные данные для хищений средств.
https://ria.ru/20210115/krazha-1593121725.html
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60
россия, сбербанк россии, технологии, общество

Сбербанк дал советы по защите персональных данных

15:48 28.01.2021 (обновлено: 17:10 28.01.2021)
 
© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сбербанк посоветовал россиянам для защиты персональных данных своевременно менять пароли и завести специальный электронный адрес для регистрации в бонусных программах и на развлекательных сайтах, говорится в сообщении банка.
"Будьте внимательны к паролям. Не используйте простые пароли, меняйте их хотя бы раз в три месяца и ни в коем случае не создавайте один и тот же пароль для всех сервисов. Отделите личное от публичного. Заведите специальный адрес электронной почты для регистраций в бонусных программах, на развлекательных сайтах и других похожих ситуаций", - сказали в кредитной организации.
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Россиянам посоветовали внимательно читать условия сервисов и согласия на обработку персональных данных, чтобы понимать, у кого в использовании могут оказаться их личные данные. Не стоит пренебрегать и настройками приватности в соцсетях.
Банк России и МВД на прошлой неделе сообщили о новой схеме мошенников: они под видом сотрудников МВД сообщают гражданам об уголовном деле в отношении их якобы по заявлению регулятора и выманивают персональные данные для хищений средств.
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