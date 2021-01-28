https://ria.ru/20210128/sberbank-1594978982.html

Сбербанк дал советы по защите персональных данных

Сбербанк дал советы по защите персональных данных

Сбербанк посоветовал россиянам для защиты персональных данных своевременно менять пароли и завести специальный электронный адрес для регистрации в бонусных... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:48

2021-01-28T15:48

2021-01-28T17:10

россия

сбербанк россии

технологии

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сбербанк посоветовал россиянам для защиты персональных данных своевременно менять пароли и завести специальный электронный адрес для регистрации в бонусных программах и на развлекательных сайтах, говорится в сообщении банка."Будьте внимательны к паролям. Не используйте простые пароли, меняйте их хотя бы раз в три месяца и ни в коем случае не создавайте один и тот же пароль для всех сервисов. Отделите личное от публичного. Заведите специальный адрес электронной почты для регистраций в бонусных программах, на развлекательных сайтах и других похожих ситуаций", - сказали в кредитной организации.Эксперты для повышения безопасности рекомендуют подключить СМС-информирование об операциях по банковской карте. Важно также вовремя обновлять программное обеспечение на всех своих устройствах, чтобы защитить данные от мошенников.Россиянам посоветовали внимательно читать условия сервисов и согласия на обработку персональных данных, чтобы понимать, у кого в использовании могут оказаться их личные данные. Не стоит пренебрегать и настройками приватности в соцсетях.Банк России и МВД на прошлой неделе сообщили о новой схеме мошенников: они под видом сотрудников МВД сообщают гражданам об уголовном деле в отношении их якобы по заявлению регулятора и выманивают персональные данные для хищений средств.

https://ria.ru/20210115/krazha-1593121725.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201228/moshenniki-1591223856.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сбербанк россии, технологии, общество