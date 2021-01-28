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https://ria.ru/20210128/sanktsii-1594885858.html
В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян
В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян
Европейский бизнес с 2014 года потерял миллиарды евро из-за санкций ЕС против России, в то время как размеры замороженных активов и денежных средств россиян и... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T03:07
2021-01-28T05:44
россия
евросоюз
германия
в мире
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БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Европейский бизнес с 2014 года потерял миллиарды евро из-за санкций ЕС против России, в то время как размеры замороженных активов и денежных средств россиян и российских компаний, попавших в черный список, стартуют от нескольких сотен евро, такие данные представило бундестагу министерство экономики и энергетики Германии.Как следует из протокола пленарного заседания бундестага от 13 января 2021 года, в министерстве экономики и энергетики ФРГ располагает следующими цифрами, которые касаются активов и денежных средств россиян и российских компаний, попавших под вступившие в силу 17 марта 2014 года ограничения со стороны Евросоюза: в 2018 году Германия занесла в санкционную базу данных свыше 485 тысяч евро, Ирландия – 24 тысячи евро, Италия - почти 94 тысячи евро, Нидерланды - 806 евро, Кипр - более 3 миллионов евро.В 2019 году размер замороженных активов и средств в ФРГ составил почти 337 тысяч евро, в Ирландии - почти 77 тысяч евро, в Италии - 148 тысяч евро, в Нидерландах - 819 евро. В 2020 году Германия занесла в базу данных сведения о 341 тысяче евро замороженных счетов и активов, Нидерланды - 761 евро.Итого за шесть лет (с 2014 года) Германия "заморозила" активы и денежные средства россиян и российских компаний, попавших под санкции ЕС, на сумму порядка 1,8 миллиона евро. На этом фоне, по данным немецкого правительства, торговый оборот между ФРГ и Россией в 2014 году составил 67,7 миллиарда евро, в 2015 году - 51,5 миллиарда, в 2016 году - 48 миллиардов евро.Как заявил РИА Новости депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге ФРГ Антон Фризен, в результате государственных действий эффект от санкций – "плачевный", в то время как ущерб для немецкого бизнеса глобален и уже привел к потере "тысяч рабочих мест, особенно в бывшей ГДР".По словам Фризена, "Альтернатива для Германии" выступает за "полную и быструю отмену санкций", это может стать "во времена коронавируса бесплатной программой восстановления экономики" ФРГ.Как заявил ранее в интервью РИА Новости глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст ("Левые"), экономический ущерб ЕС от санкций в отношении России только за период с марта 2014 года по конец 2015 года составил около 42 миллиардов долларов США. Этот эффект парламентарий обозначил как friendly fire (дружественный огонь), то есть обстрел собственных людей, который "не отвечает интересам Германии и Европы".Ранее австрийская газета Der Standart сообщила со ссылкой на исследование, проведенное институтом Wifo, о сокращении почти 400 тысяч рабочих мест в 2015 году в 27 странах ЕС (за исключением Хорватии) в результате санкций против России и контрмер со стороны Москвы. Согласно исследованию, наибольшие убытки в связи с санкциями и их последствиями понесла в 2015 году Германия (более 6 миллиардов евро, более 97 тысяч сокращенных рабочих мест).Евросоюз ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594883850.html
https://ria.ru/20210127/sanktsii-1594789590.html
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россия, евросоюз, германия, в мире

В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян

03:07 28.01.2021 (обновлено: 05:44 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Европейский бизнес с 2014 года потерял миллиарды евро из-за санкций ЕС против России, в то время как размеры замороженных активов и денежных средств россиян и российских компаний, попавших в черный список, стартуют от нескольких сотен евро, такие данные представило бундестагу министерство экономики и энергетики Германии.
Как следует из протокола пленарного заседания бундестага от 13 января 2021 года, в министерстве экономики и энергетики ФРГ располагает следующими цифрами, которые касаются активов и денежных средств россиян и российских компаний, попавших под вступившие в силу 17 марта 2014 года ограничения со стороны Евросоюза: в 2018 году Германия занесла в санкционную базу данных свыше 485 тысяч евро, Ирландия – 24 тысячи евро, Италия - почти 94 тысячи евро, Нидерланды - 806 евро, Кипр - более 3 миллионов евро.
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В 2019 году размер замороженных активов и средств в ФРГ составил почти 337 тысяч евро, в Ирландии - почти 77 тысяч евро, в Италии - 148 тысяч евро, в Нидерландах - 819 евро. В 2020 году Германия занесла в базу данных сведения о 341 тысяче евро замороженных счетов и активов, Нидерланды - 761 евро.
Итого за шесть лет (с 2014 года) Германия "заморозила" активы и денежные средства россиян и российских компаний, попавших под санкции ЕС, на сумму порядка 1,8 миллиона евро. На этом фоне, по данным немецкого правительства, торговый оборот между ФРГ и Россией в 2014 году составил 67,7 миллиарда евро, в 2015 году - 51,5 миллиарда, в 2016 году - 48 миллиардов евро.
Как заявил РИА Новости депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге ФРГ Антон Фризен, в результате государственных действий эффект от санкций – "плачевный", в то время как ущерб для немецкого бизнеса глобален и уже привел к потере "тысяч рабочих мест, особенно в бывшей ГДР".
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По словам Фризена, "Альтернатива для Германии" выступает за "полную и быструю отмену санкций", это может стать "во времена коронавируса бесплатной программой восстановления экономики" ФРГ.
Как заявил ранее в интервью РИА Новости глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст ("Левые"), экономический ущерб ЕС от санкций в отношении России только за период с марта 2014 года по конец 2015 года составил около 42 миллиардов долларов США. Этот эффект парламентарий обозначил как friendly fire (дружественный огонь), то есть обстрел собственных людей, который "не отвечает интересам Германии и Европы".
Ранее австрийская газета Der Standart сообщила со ссылкой на исследование, проведенное институтом Wifo, о сокращении почти 400 тысяч рабочих мест в 2015 году в 27 странах ЕС (за исключением Хорватии) в результате санкций против России и контрмер со стороны Москвы. Согласно исследованию, наибольшие убытки в связи с санкциями и их последствиями понесла в 2015 году Германия (более 6 миллиардов евро, более 97 тысяч сокращенных рабочих мест).
Евросоюз ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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