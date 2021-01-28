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Рязанские власти предупредили о последствиях участия в незаконных акциях
Рязанские власти предупредили о последствиях участия в незаконных акциях
Оперативная группа правительства Рязанской области и УМВД региона в четверг предупредили граждан об ответственности за призывы и участие в несогласованных... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T13:10
2021-01-28T13:10
алексей навальный
рязань
рязанская область
общество
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РЯЗАНЬ, 28 янв - РИА Новости. Оперативная группа правительства Рязанской области и УМВД региона в четверг предупредили граждан об ответственности за призывы и участие в несогласованных акциях 31 января, отдельное внимание уделено несовершеннолетним."Оперативная группа правительства информирует о том, что УМВД России по Рязанской области предупредило об ответственности за распространение на сайтах и в социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 31 января 2021 года. Ответственность предусмотрена в соответствии с законом также за участие в таких акциях", - значится в сообщении опергруппы.В информации уточняется, что "попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться".Опергруппа напомнила, что на территории региона действует режим повышенной готовности в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Граждан попросили не поддаваться на провокации, не участвовать в несогласованных публичных мероприятиях и соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов."Обращаем также внимание, что если дети или подростки нарушают правила проведения мероприятий, в том числе идут на несанкционированный митинг или шествие и, тем более, позволяют там себе хулиганские действия, они подлежат ответственности наравне с прочими участниками правонарушения. К ним применяется наказание в административном и уголовном порядке", - подчеркивается в сообщении.Несогласованный митинг 23 января в Рязани собрал, по оценке регионального омбудсмена Натальи Епихиной, 500 человек. Они встретились на площади Победы, прошли по тротуарам до Рязанского кремля и вернулись обратно. Епихина со ссылкой на областное УМВД рассказала, что в полицию было доставлено 82 человека, в том числе 16 несовершеннолетних, которых передали родителям. По ее данным, было возбуждено 29 административных производств о нарушении порядка проведения митинга.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
https://ria.ru/20210128/novosibirsk-1594941094.html
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алексей навальный, рязань, рязанская область, общество

Рязанские власти предупредили о последствиях участия в незаконных акциях

13:10 28.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РЯЗАНЬ, 28 янв - РИА Новости. Оперативная группа правительства Рязанской области и УМВД региона в четверг предупредили граждан об ответственности за призывы и участие в несогласованных акциях 31 января, отдельное внимание уделено несовершеннолетним.
"Оперативная группа правительства информирует о том, что УМВД России по Рязанской области предупредило об ответственности за распространение на сайтах и в социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 31 января 2021 года. Ответственность предусмотрена в соответствии с законом также за участие в таких акциях", - значится в сообщении опергруппы.
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Новосибирская прокуратура предостерегла от участия в незаконных акциях
В информации уточняется, что "попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться".
Опергруппа напомнила, что на территории региона действует режим повышенной готовности в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Граждан попросили не поддаваться на провокации, не участвовать в несогласованных публичных мероприятиях и соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.
"Обращаем также внимание, что если дети или подростки нарушают правила проведения мероприятий, в том числе идут на несанкционированный митинг или шествие и, тем более, позволяют там себе хулиганские действия, они подлежат ответственности наравне с прочими участниками правонарушения. К ним применяется наказание в административном и уголовном порядке", - подчеркивается в сообщении.
Иконки социальных сетей на экране телефона - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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Несогласованный митинг 23 января в Рязани собрал, по оценке регионального омбудсмена Натальи Епихиной, 500 человек. Они встретились на площади Победы, прошли по тротуарам до Рязанского кремля и вернулись обратно. Епихина со ссылкой на областное УМВД рассказала, что в полицию было доставлено 82 человека, в том числе 16 несовершеннолетних, которых передали родителям. По ее данным, было возбуждено 29 административных производств о нарушении порядка проведения митинга.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
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