https://ria.ru/20210128/rossiya-1594955039.html

Украинская делегация отметилась очередными нападками на Россию в ПАСЕ

Украинская делегация отметилась очередными нападками на Россию в ПАСЕ

Украинская делегация в ПАСЕ отметилась очередными антироссийскими высказываниями, однако, не встретив понимания, была вынуждена от некоторых из них отказаться. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:18

2021-01-28T14:18

2021-01-28T16:41

алексей гончаренко

тини кокс

госдума рф

парламентская ассамблея совета европы

украина

в мире

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Украинская делегация в ПАСЕ отметилась очередными антироссийскими высказываниями, однако, не встретив понимания, была вынуждена от некоторых из них отказаться.В четверг ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации, которые в понедельник были оспорены по предложению Украины. За резолюцию, подтверждающую права РФ, проголосовали 107 парламентариев, против - 36, воздержались 24 депутата."Если мы здесь, чтобы охранять ценности, то расскажите, что такое охрана watchdog – это буквально сторожевая собака, которая может только облизывать, но не может кусать. Это что – комнатная собачка, собачка для Путина и для тех, кто его окружает? Я не хочу быть такой собачкой. Именно поэтому я считаю, что мы должны быть сторожевыми псами – watchdog буквально, охраной верховенства закона и наших принципов", - заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.Такие нападки на Россию и на саму ассамблею в ПАСЕ оценили далеко не все. Голландский сенатор, глава группы "Объединенных европейских левых" Тини Кокс, например, призвал воздержаться от подобных сравнений. "Я думаю, что не стоит называть эту ассамблею комнатной собачкой, здесь собрание национальных парламентов 47 стран-членов. Необходимо уважать суть ассамблеи", - подчеркнул он, напомнив о правилах поведения в зале заседания.Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о неприемлемости оскорбительных высказываний в адрес России. "Считаем недопустимым оскорбление страны, главы государства. Должна быть культура, которая отсутствует у господина Гончаренко", - сказал он.Гончаренко тут же от своих громких слов отказался. Он заявил, что, мол, его не так поняли, и никого из депутатов собаками он не называл.Однако нападки на представителей РФ на этом с его стороны не закончились. Перейдя на русский язык, украинский парламентарий, обращаясь к главе российской делегации, заявил: "Это там вы граф Толстой, а здесь просто … простой!".Все это, тем не менее, не помешало ассамблее подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме. "Ассамблея не идёт и не собирается идти в фарватере агрессивного русофобского меньшинства и готова к диалогу с крупнейшей страной Европейского континента. Россия сохраняет своё присутствие на страсбургской площадке и продолжит последовательно доводить свою позицию до европейских коллег напрямую", - прокомментировал это глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий.

https://ria.ru/20210127/pase-1594861904.html

https://ria.ru/20210128/polnomochiya-1594939020.html

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ПАСЕ: депутат Рады Гончаренко обращается к главе российской делегации Петру Толстому Украинская делегация в ПАСЕ отметилась нападками на Россию. Депутат Рады Гончаренко, обращаясь к главе российской делегации в ассамблее Петру Толстому, заявил: "Это там вы граф Толстой, а здесь просто … простой!". Российская делегация уже обратилась к председателю ПАСЕ с просьбой оценить заявления Гончаренко. 2021-01-28T14:18 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей гончаренко, тини кокс, госдума рф, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире