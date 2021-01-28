https://ria.ru/20210128/rebenok-1594959004.html

Оставленный возле детдома в Москве ребенок находится в больнице

Оставленный возле детдома в Москве ребенок находится в больнице

Сотрудники соцзащиты Москвы помогут оставленному возле детского дома ребенку, после выписки из больницы он будет временно проживать в учреждении соцзащиты, его... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:32

2021-01-28T14:32

2021-01-28T14:32

москва

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сотрудники соцзащиты Москвы помогут оставленному возле детского дома ребенку, после выписки из больницы он будет временно проживать в учреждении соцзащиты, его обеспечат всем необходимым, сообщается на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.Ранее прокуратура Москвы организовала проверку в связи с обнаружением 27 января младенца на крыльце детского дома на Тимирязевской улице. По предварительной информации, мальчика, который родился 29 ноября 2020 года, бросила мать. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение."В СМИ распространяются сообщения о том, что молодая мама оставила малыша на пороге детского дома. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Сотрудники детского дома сразу же вызвали скорую помощь. Сейчас ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. После выписки из больницы ребенок будет временно проживать в учреждении соцзащиты. О нем позаботятся специалисты и обеспечат всем необходимым. Также будет решаться вопрос дальнейшего жизнеустройства ребенка", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по имеющейся информации, предполагаемая мама ребенка ранее не обращалась за социальной помощью, поскольку не является гражданкой РФ.

https://ria.ru/20200706/1573961153.html

https://ria.ru/20210128/rebenok-1594919156.html

москва

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москва, общество