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Оставленный возле детдома в Москве ребенок находится в больнице
Оставленный возле детдома в Москве ребенок находится в больнице
Сотрудники соцзащиты Москвы помогут оставленному возле детского дома ребенку, после выписки из больницы он будет временно проживать в учреждении соцзащиты, его... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T14:32
2021-01-28T14:32
москва
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сотрудники соцзащиты Москвы помогут оставленному возле детского дома ребенку, после выписки из больницы он будет временно проживать в учреждении соцзащиты, его обеспечат всем необходимым, сообщается на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.Ранее прокуратура Москвы организовала проверку в связи с обнаружением 27 января младенца на крыльце детского дома на Тимирязевской улице. По предварительной информации, мальчика, который родился 29 ноября 2020 года, бросила мать. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение."В СМИ распространяются сообщения о том, что молодая мама оставила малыша на пороге детского дома. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Сотрудники детского дома сразу же вызвали скорую помощь. Сейчас ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. После выписки из больницы ребенок будет временно проживать в учреждении соцзащиты. О нем позаботятся специалисты и обеспечат всем необходимым. Также будет решаться вопрос дальнейшего жизнеустройства ребенка", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по имеющейся информации, предполагаемая мама ребенка ранее не обращалась за социальной помощью, поскольку не является гражданкой РФ.
https://ria.ru/20200706/1573961153.html
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москва, общество

Оставленный возле детдома в Москве ребенок находится в больнице

14:32 28.01.2021
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкНоворожденный ребенок в акушерском отделении для беременных с коронавирусом в роддоме №1 в Краснодаре
Новорожденный ребенок в акушерском отделении для беременных с коронавирусом в роддоме №1 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сотрудники соцзащиты Москвы помогут оставленному возле детского дома ребенку, после выписки из больницы он будет временно проживать в учреждении соцзащиты, его обеспечат всем необходимым, сообщается на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Ранее прокуратура Москвы организовала проверку в связи с обнаружением 27 января младенца на крыльце детского дома на Тимирязевской улице. По предварительной информации, мальчика, который родился 29 ноября 2020 года, бросила мать. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение.
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"В СМИ распространяются сообщения о том, что молодая мама оставила малыша на пороге детского дома. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Сотрудники детского дома сразу же вызвали скорую помощь. Сейчас ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. После выписки из больницы ребенок будет временно проживать в учреждении соцзащиты. О нем позаботятся специалисты и обеспечат всем необходимым. Также будет решаться вопрос дальнейшего жизнеустройства ребенка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по имеющейся информации, предполагаемая мама ребенка ранее не обращалась за социальной помощью, поскольку не является гражданкой РФ.
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